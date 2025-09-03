На программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов

https://crimea.ria.ru/20250903/na-programmy-lgotnoy-ipoteki-v-rf-dopolnitelno-vydelili-100-milliardov-1149170396.html

Правительство России дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки, сообщает в среду пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки, сообщает в среду пресс-служба кабмина.Из общей суммы 53,4 млрд рублей направят на субсидирование "Семейной ипотеки" под 6% для граждан, имеющих детей; 9,6 миллиарда – на "Дальневосточную и арктическую ипотеки" под 2%. Еще 37,4 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам "Льготной ипотеки", которая завершилась 1 июля 2024-го, уточнили в кабмине."Семейная ипотека" с 1 апреля 2025 года распространилась на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным, сообщал ранее Минфин РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал порученияНазваны крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотекуКрым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%

