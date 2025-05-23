https://crimea.ria.ru/20250523/putin-poruchil-predstavit-predlozheniya-po-lgotnoy-ipoteke-semyam-s-detmi-1146650124.html

Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения

Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения

Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T12:01

2025-05-23T12:01

2025-05-23T12:09

семейная ипотека

ипотека

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения, касающиеся: а) предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Татарстана, руководитель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынокКто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250323/kazhdyy-pyatyy-zhitel-yuga-rossii-planiruet-vzyat-ipoteku-na-zhile-1145110225.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семейная ипотека, ипотека, владимир путин (политик), кремль, новости, семья, участники сво, россия