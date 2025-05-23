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Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:01
2025-05-23T12:01
2025-05-23T12:09
семейная ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения, касающиеся: а) предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Татарстана, руководитель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынокКто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
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семейная ипотека, ипотека, владимир путин (политик), кремль, новости, семья, участники сво, россия
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям с детьми
12:01 23.05.2025 (обновлено: 12:09 23.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения, касающиеся: а) предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Татарстана, руководитель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов.
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