Рейтинг@Mail.ru
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250523/putin-poruchil-predstavit-predlozheniya-po-lgotnoy-ipoteke-semyam-s-detmi-1146650124.html
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:01
2025-05-23T12:09
семейная ипотека
ипотека
владимир путин (политик)
кремль
новости
семья
участники сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243156_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_87f8d738a5849013e30630f261b84ce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения, касающиеся: а) предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Татарстана, руководитель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынокКто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250323/kazhdyy-pyatyy-zhitel-yuga-rossii-planiruet-vzyat-ipoteku-na-zhile-1145110225.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243156_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_08186a46d94afc2718ffacb3cf11caa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
семейная ипотека, ипотека, владимир путин (политик), кремль, новости, семья, участники сво, россия
Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения

Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям с детьми

12:01 23.05.2025 (обновлено: 12:09 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.
Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения, касающиеся: а) предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Татарстана, руководитель комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок
Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
23 марта, 08:12
Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье
 
Семейная ипотекаИпотекаВладимир Путин (политик)КремльНовостисемьяУчастники СВОРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза
12:24Переговоры России и Украины: Лавров рассказал о проведении второго раунда
12:02Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
12:01Льготная ипотека семьям с детьми и участникам СВО: Путин дал поручения
11:46Убийство за миллион: житель Кубани "заказал" своего тестя
11:34Финляндия проводит крупные военные учения у границ России
11:05Вам посылка: мошенники притворяются сотрудниками "Почты России"
10:42На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрд
10:34Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
10:13Часть Южного берега Крыма обесточена
09:50На месте ЧП с танкерами в Керченском проливе завершены изыскания
09:34Жителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
09:25В Евпатории громко – что происходит
09:14Тысячи тонн и сотни километров – как Крым и Кубань спасали от мазута
08:41Число поврежденных при ударе ВСУ квартир в липецком Ельце выросло до 30
08:12LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
08:04Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 6 регионах Украины
07:47112 украинских беспилотников сбиты над регионами России
07:34Атака на Крым: сбиты 22 дрона ВСУ
07:32Крымский астроном открыл новую комету
Лента новостейМолния