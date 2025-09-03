https://crimea.ria.ru/20250903/mir-otkryl-rot-chto-pokazal-voennyy-parad-v-pekine-posle-sammita-shos-1149176834.html
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военный парад в Пекине продемонстрировал готовность стран Шанхайской организации сотрудничества отстаивать новый глобальный мир, архитектура которого создавалась днями ранее в рамках саммита ШОС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт подчеркивает: военный парад в Пекине – не только красиво поставленное действо, которое "заставило весь мир открыть рот", но и демонстрация того, что Китай и РФ вместе представляют самую могучую военную силу в мире, отлично дополняя друг друга.Что касается ШОС – это евразийская организация уже готова занимать глобальную роль и утверждается именно в тот момент, когда архитектура мира, созданная по окончанию Второй мировой войны, окончательно обветшала и требует реконструкции, убежден он."ШОС – это один из новых инструментов, которые, скорее всего, будут появляться на Африканском континенте, в Латинской Америке… и они все вместе в итоге создадут новую архитектуру, которая по-прежнему будет объединяться в рамках ООН и будет играть решающую роль в отличие от нынешних позиций ООН", – предполагает политолог.Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал свидетельством конца однополярного мира, считает политолог Павел Шипилин.31 августа-1 сентября в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации.3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парадПутин и Си Цзиньпин проводят переговоры в ПекинеОсновные итоги встречи лидеров стран ШОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Военный парад в Пекине продемонстрировал готовность стран Шанхайской организации сотрудничества отстаивать новый глобальный мир, архитектура которого создавалась днями ранее в рамках саммита ШОС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Архитектура нового глобального мира создавалась днями раньше на саммите ШОС, а парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны – это финальная точка. Парад говорит, что у нас есть еще и Вооруженные Силы и, если что, мы можем защитить интересы этого мира. И армия КНР тоже готова в этом поучаствовать. Вот такой месседж был послан совмещением всех этих мероприятий ", – убежден Шатров.
Эксперт подчеркивает: военный парад в Пекине – не только красиво поставленное действо, которое "заставило весь мир открыть рот", но и демонстрация того, что Китай и РФ вместе представляют самую могучую военную силу в мире, отлично дополняя друг друга.
Что касается ШОС – это евразийская организация уже готова занимать глобальную роль и утверждается именно в тот момент, когда архитектура мира, созданная по окончанию Второй мировой войны, окончательно обветшала и требует реконструкции, убежден он.
"ШОС – это один из новых инструментов, которые, скорее всего, будут появляться на Африканском континенте, в Латинской Америке… и они все вместе в итоге создадут новую архитектуру, которая по-прежнему будет объединяться в рамках ООН и будет играть решающую роль в отличие от нынешних позиций ООН", – предполагает политолог.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал свидетельством конца однополярного мира
, считает политолог Павел Шипилин.
31 августа-1 сентября в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации.
3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
