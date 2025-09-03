Рейтинг@Mail.ru
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250903/mir-otkryl-rot-chto-pokazal-voennyy-parad-v-pekine-posle-sammita-shos-1149176834.html
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС - РИА Новости Крым, 03.09.2025
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
Военный парад в Пекине продемонстрировал готовность стран Шанхайской организации сотрудничества отстаивать новый глобальный мир, архитектура которого... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T15:32
2025-09-03T15:32
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
шос
саммит шос-2025 в китае
китай
визит путина в китай
политика
внешняя политика
мнения
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149176718_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_6929d450eea1407dcc39dc90f179ce67.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военный парад в Пекине продемонстрировал готовность стран Шанхайской организации сотрудничества отстаивать новый глобальный мир, архитектура которого создавалась днями ранее в рамках саммита ШОС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт подчеркивает: военный парад в Пекине – не только красиво поставленное действо, которое "заставило весь мир открыть рот", но и демонстрация того, что Китай и РФ вместе представляют самую могучую военную силу в мире, отлично дополняя друг друга.Что касается ШОС – это евразийская организация уже готова занимать глобальную роль и утверждается именно в тот момент, когда архитектура мира, созданная по окончанию Второй мировой войны, окончательно обветшала и требует реконструкции, убежден он."ШОС – это один из новых инструментов, которые, скорее всего, будут появляться на Африканском континенте, в Латинской Америке… и они все вместе в итоге создадут новую архитектуру, которая по-прежнему будет объединяться в рамках ООН и будет играть решающую роль в отличие от нынешних позиций ООН", – предполагает политолог.Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал свидетельством конца однополярного мира, считает политолог Павел Шипилин.31 августа-1 сентября в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации.3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парадПутин и Си Цзиньпин проводят переговоры в ПекинеОсновные итоги встречи лидеров стран ШОС
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149176718_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_06e94df3c7eb18299fd7c17e68a6e487.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь шатров, шос, саммит шос-2025 в китае, китай, визит путина в китай, политика, внешняя политика, мнения, безопасность
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС

Страны ШОС готовы отстаивать интересы нового глобального мира – эксперт

15:32 03.09.2025
 
© AP Photo Ng Han GuanТанки проезжают во время военного парада в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне, прошедшего перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине в среду, 3 сентября 2025 года. (AP Photo/Ng Han Guan)
Танки проезжают во время военного парада в честь 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне, прошедшего перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине в среду, 3 сентября 2025 года. (AP Photo/Ng Han Guan) - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo Ng Han Guan
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военный парад в Пекине продемонстрировал готовность стран Шанхайской организации сотрудничества отстаивать новый глобальный мир, архитектура которого создавалась днями ранее в рамках саммита ШОС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Архитектура нового глобального мира создавалась днями раньше на саммите ШОС, а парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны – это финальная точка. Парад говорит, что у нас есть еще и Вооруженные Силы и, если что, мы можем защитить интересы этого мира. И армия КНР тоже готова в этом поучаствовать. Вот такой месседж был послан совмещением всех этих мероприятий ", – убежден Шатров.
Эксперт подчеркивает: военный парад в Пекине – не только красиво поставленное действо, которое "заставило весь мир открыть рот", но и демонстрация того, что Китай и РФ вместе представляют самую могучую военную силу в мире, отлично дополняя друг друга.
Что касается ШОС – это евразийская организация уже готова занимать глобальную роль и утверждается именно в тот момент, когда архитектура мира, созданная по окончанию Второй мировой войны, окончательно обветшала и требует реконструкции, убежден он.
"ШОС – это один из новых инструментов, которые, скорее всего, будут появляться на Африканском континенте, в Латинской Америке… и они все вместе в итоге создадут новую архитектуру, которая по-прежнему будет объединяться в рамках ООН и будет играть решающую роль в отличие от нынешних позиций ООН", – предполагает политолог.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал свидетельством конца однополярного мира, считает политолог Павел Шипилин.
31 августа-1 сентября в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации.
3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
Основные итоги встречи лидеров стран ШОС
 
Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровШОССаммит ШОС-2025 в КитаеКитайВизит Путина в КитайПолитикаВнешняя политикаМненияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
15:32"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
14:54Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки
14:37Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
14:08В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента
14:00Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
13:50ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России
13:42Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
13:34В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются
13:26Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
13:14"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции Британии
13:05Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов
12:41На программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
12:38Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке
12:32В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
12:22В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
12:13ВТБ более чем втрое расширит географию выездного сервиса
12:02Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
11:51Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку
11:30Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
Лента новостейМолния