Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад
В Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин. Как пишет РИА Новости, парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут. В памятных мероприятиях приняли участие 45 военных расчетов. На это событие приехали 26 глав иностранных государств и правительств.Китай продемонстрировал вооружения нового поколения, в том числе палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.Все виды оружия и военной техники, представленные на параде, — китайского производства, и они уже находятся на вооружении ВС страны.Помимо этого, страна впервые показала свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. На параде можно было увидеть стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.КНР продемонстрировала и новые образцы танков и боевые машины поддержки "Тип 100", которые могут действовать в связке. Зрителям показали шесть новых видов китайских противовоздушных ракет.В завершение парада в небо выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир.Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин.
Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад

Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине в честь победы над Японией

06:29 03.09.2025 (обновлено: 07:35 03.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин.
Как пишет РИА Новости, парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут. В памятных мероприятиях приняли участие 45 военных расчетов. На это событие приехали 26 глав иностранных государств и правительств.
Китай продемонстрировал вооружения нового поколения, в том числе палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
Все виды оружия и военной техники, представленные на параде, — китайского производства, и они уже находятся на вооружении ВС страны.
Помимо этого, страна впервые показала свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. На параде можно было увидеть стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.
КНР продемонстрировала и новые образцы танков и боевые машины поддержки "Тип 100", которые могут действовать в связке. Зрителям показали шесть новых видов китайских противовоздушных ракет.
В завершение парада в небо выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир.
Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
