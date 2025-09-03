Рейтинг@Mail.ru
Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ
Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ
Правительство Российской Федерации установило льготные тарифы на перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации установило льготные тарифы на перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится на сайте кабмина.По данным кабмина, для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48, который будет распространяться на перевозку угля госпредприятием "Железные дороги Новороссии".Решение позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в нынешних условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала, уверены в правительстве.Ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщал, что стоимость угля в грядущий осенне-зимний период в республике составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну, этот вид топлива незначительно подорожал по сравнению с прошлым годом.
крым
новые регионы россии
крым, топливо, новые регионы россии, транспорт, цены и тарифы
Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ

Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в четырех новых регионах России

16:02 03.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации установило льготные тарифы на перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится на сайте кабмина.

"По поручению президента правительство установило льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48, который будет распространяться на перевозку угля госпредприятием "Железные дороги Новороссии".
Решение позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в нынешних условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала, уверены в правительстве.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщал, что стоимость угля в грядущий осенне-зимний период в республике составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну, этот вид топлива незначительно подорожал по сравнению с прошлым годом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса
Новак в Севастополе проверил ход строительства современной котельной
Как в Крыму снижают аварийность на тепловых сетях к отопительному сезону
 
КрымТопливоНовые регионы РоссииТранспортЦены и тарифы
 
