Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации установило льготные тарифы на перевозку угля на территории четырех исторических российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится на сайте кабмина.По данным кабмина, для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48, который будет распространяться на перевозку угля госпредприятием "Железные дороги Новороссии".Решение позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в нынешних условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала, уверены в правительстве.Ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщал, что стоимость угля в грядущий осенне-зимний период в республике составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну, этот вид топлива незначительно подорожал по сравнению с прошлым годом.

