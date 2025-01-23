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Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса

Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса

В ДНР полиция задержала 11 человек, осуществлявших незаконную добычу каменного угля из шахты – изъята техника и 380 тонн полезных ископаемых. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T08:33

2025-01-23T08:33

2025-01-23T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В ДНР полиция задержала 11 человек, осуществлявших незаконную добычу каменного угля из шахты – изъята техника и 380 тонн полезных ископаемых. Об этом сообщили в республиканском МВД.Копанка была выявлена в Шахтерском муниципальном округе. Злоумышленники были задержаны на месте с поличным.Причастными к незаконной добыче оказались 11 человек. Всех их допросили, включая организатора. Также установили каналы сбыта похищенного угля.Как признался один из задержанных, в сутки им удавалось добывать здесь от 5 до 10 тонн."Людей мало… Давали по 3200 рублей за тонну", – сказал мужчина.На территории шахты силовики обнаружили шахтное оборудование и 380 тонн каменного угля. А также четыре грузовых автомобиля и один погрузчик. Все изъято.Сейчас проводится экспертиза, устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным МВД ДНР, в действиях руководства и работников шахты усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупной размере". Максимальное наказание, предусмотренное за это российским законодательством, – лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новые регионы россии