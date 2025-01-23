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Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса
Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса
В ДНР полиция задержала 11 человек, осуществлявших незаконную добычу каменного угля из шахты – изъята техника и 380 тонн полезных ископаемых. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T08:33
2025-01-23T08:33
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В ДНР полиция задержала 11 человек, осуществлявших незаконную добычу каменного угля из шахты – изъята техника и 380 тонн полезных ископаемых. Об этом сообщили в республиканском МВД.Копанка была выявлена в Шахтерском муниципальном округе. Злоумышленники были задержаны на месте с поличным.Причастными к незаконной добыче оказались 11 человек. Всех их допросили, включая организатора. Также установили каналы сбыта похищенного угля.Как признался один из задержанных, в сутки им удавалось добывать здесь от 5 до 10 тонн."Людей мало… Давали по 3200 рублей за тонну", – сказал мужчина.На территории шахты силовики обнаружили шахтное оборудование и 380 тонн каменного угля. А также четыре грузовых автомобиля и один погрузчик. Все изъято.Сейчас проводится экспертиза, устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным МВД ДНР, в действиях руководства и работников шахты усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупной размере". Максимальное наказание, предусмотренное за это российским законодательством, – лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новые регионы россии
Незаконную добычу угля пресекли на одной из шахт Донбасса

В Донбассе пресекли незаконную добычу угля из шахты

08:33 23.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча угля. Архивное фото
Добыча угля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В ДНР полиция задержала 11 человек, осуществлявших незаконную добычу каменного угля из шахты – изъята техника и 380 тонн полезных ископаемых. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Копанка была выявлена в Шахтерском муниципальном округе. Злоумышленники были задержаны на месте с поличным.
"Правоохранители установили, что злоумышленники с целью незаконного обогащения добывали на одной из шахт каменный уголь артельным способом", – рассказали в ведомстве.
Причастными к незаконной добыче оказались 11 человек. Всех их допросили, включая организатора. Также установили каналы сбыта похищенного угля.
Как признался один из задержанных, в сутки им удавалось добывать здесь от 5 до 10 тонн.
"Людей мало… Давали по 3200 рублей за тонну", – сказал мужчина.
На территории шахты силовики обнаружили шахтное оборудование и 380 тонн каменного угля. А также четыре грузовых автомобиля и один погрузчик. Все изъято.
Сейчас проводится экспертиза, устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным МВД ДНР, в действиях руководства и работников шахты усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупной размере". Максимальное наказание, предусмотренное за это российским законодательством, – лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиНовые регионы России
 
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