В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
В Бахчисарае семи семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда семь бахчисарайских семей получили ключи от новых квартир, сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Сегодня для семи бахчисарайских семей сбылась мечта – они получили ключи от новых квартир", – проинформировал градоначальник.
Новые квартиры были переданы жителям в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
