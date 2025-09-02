https://crimea.ria.ru/20250902/v-bakhchisarae-sem-semey-poluchili-novye-kvartiry-vzamen-avariynykh-1149152066.html

В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда семь бахчисарайских семей получили ключи от новых квартир, сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Новые квартиры были переданы жителям в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов

