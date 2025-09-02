Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/v-bakhchisarae-sem-semey-poluchili-novye-kvartiry-vzamen-avariynykh-1149152066.html
В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда семь бахчисарайских семей получили ключи от новых квартир, сообщил глава администрации города Дмитрий... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T17:17
2025-09-02T17:17
бахчисарай
новости крыма
дмитрий скобликов
жилье в крыму
переселение из аварийного жилья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149152241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_645df57ebe249922ace38595403a103c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда семь бахчисарайских семей получили ключи от новых квартир, сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Новые квартиры были переданы жителям в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов
https://crimea.ria.ru/20250827/stroitelstvo-mnogokvartirnykh-domov-v-krymu--kak-sledyat-za-srokami-1149000159.html
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149152241_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cf1f5c9c3957591dafe31a85d3eab4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарай, новости крыма, дмитрий скобликов, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья
В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных

В Бахчисарае семи семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир

17:17 02.09.2025
 
© Дмитрий СкобликовОрдера на новые квартиры
Ордера на новые квартиры
© Дмитрий Скобликов
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда семь бахчисарайских семей получили ключи от новых квартир, сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Сегодня для семи бахчисарайских семей сбылась мечта – они получили ключи от новых квартир", – проинформировал градоначальник.
© Дмитрий СкобликовНовый дом
Новый дом
1 из 3
Новый дом
© Дмитрий Скобликов
© Дмитрий СкобликовНовая квартира
Новая квартира
2 из 3
Новая квартира
© Дмитрий Скобликов
© Дмитрий СкобликовКлючи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры
3 из 3
Ключи от новой квартиры
© Дмитрий Скобликов
1 из 3
Новый дом
© Дмитрий Скобликов
2 из 3
Новая квартира
© Дмитрий Скобликов
3 из 3
Ключи от новой квартиры
© Дмитрий Скобликов
Новые квартиры были переданы жителям в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
В Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов
Строительство жилья в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
27 августа, 06:48Радио "Спутник в Крыму"
Строительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за сроками
 
БахчисарайНовости КрымаДмитрий СкобликовЖилье в КрымуПереселение из аварийного жилья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
Лента новостейМолния