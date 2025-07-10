https://crimea.ria.ru/20250710/kogda-zhiltsy-avariynykh-domov-v-sevastopole-poluchat-novye-kvartiry-1147866179.html

Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры

Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры

В Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов. Об этом на заседании правительства сообщил директор... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T19:45

2025-07-10T19:45

2025-07-10T19:45

севастополь

переселение из аварийного жилья

общество

жилье

жилье в крыму

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов. Об этом на заседании правительства сообщил директор городского департамента капитального строительства Михаил Иванцив.По словам Иванцива, также в очереди на расселение стоят жильцы более чем 80 квартир тех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными позже.В свою очередь и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов, ответственный за госполитику в области архитектуры и градостроительства, признал, что на месте некоторых снесенных аварийных домов реновация невозможна.В апреле президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаНовый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютПутин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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