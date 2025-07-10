Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры
В Севастополе жильцы аварийных домов получат новые квартиры в 2026 году - власти
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевАварийный дом на улице Паршина в Севастополе
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов. Об этом на заседании правительства сообщил директор городского департамента капитального строительства Михаил Иванцив.
Он отметил, что жильцы 23 квартир из домов, признанных аварийными и подлежащим сносу еще до 1 января 2017 года, смогут получить новое жилье в 2026 году. Федеральное финансирование на это предусмотрено по линии Фонда развития территорий (ФРТ) на текущий и следующий годы.
По словам Иванцива, также в очереди на расселение стоят жильцы более чем 80 квартир тех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными позже.
"Это относится к объектам, признанным аварийными в период с 2017 по 2022 годы. У нас подлежит расселению 220 человек по этой программе. Это 3 454 квадратных метров – восемь домов, 81 жилое помещение", – уточнил Иванцив.
В свою очередь и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов, ответственный за госполитику в области архитектуры и градостроительства, признал, что на месте некоторых снесенных аварийных домов реновация невозможна.
"Есть участки, там двухэтажки в основном, они расположены на уже сформированном земельном участке, и на его месте после сноса уже ничего не построишь", – пояснил он.
В апреле президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
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