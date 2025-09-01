https://crimea.ria.ru/20250901/aksenov-poruchil-obestochit-nezakonno-ispolzuemyy-obekt-v-feodosii-1149128507.html

Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии

Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии

В Феодосии обесточат объект, ранее не демонтированный согласно исполнительному листу. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T15:13

2025-09-01T15:13

2025-09-01T15:15

сергей аксенов

феодосия

электричество

электроэнергия

электросети крыма

происшествия

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии обесточат объект, ранее не демонтированный согласно исполнительному листу. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.В отношении Романа Лукичева, в собственности которого якобы находится объект, возбуждены уголовные дела, расследование ведется правоохранительными органами."Поручил руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому отключить данное сооружение от электросетей до его сноса", – уточнил глава Крыма.Аксенов подчеркнул, что в случае, если найдутся те, кто будет препятствовать законным действиям представителей предприятия, он лично включится в решение вопроса и наведение порядка.Кроме того, ранее стало известно, что депутаты Государственного совета Крыма установили двухпроцентную налоговую ставку для юрлиц на объекты незавершенного строительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублейКак налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республикиЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, феодосия, электричество, электроэнергия, электросети крыма, происшествия, отключение электроэнергии