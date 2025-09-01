Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии

https://crimea.ria.ru/20250901/aksenov-poruchil-obestochit-nezakonno-ispolzuemyy-obekt-v-feodosii-1149128507.html
15:13 01.09.2025 (обновлено: 15:15 01.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии обесточат объект, ранее не демонтированный согласно исполнительному листу. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"К сожалению, заинтересованные лица чинили этому препятствия, "крышевали" его работу", – сказано в сообщении.
В отношении Романа Лукичева, в собственности которого якобы находится объект, возбуждены уголовные дела, расследование ведется правоохранительными органами.
"Поручил руководителю "Крымэнерго" Максиму Шклярскому отключить данное сооружение от электросетей до его сноса", – уточнил глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что в случае, если найдутся те, кто будет препятствовать законным действиям представителей предприятия, он лично включится в решение вопроса и наведение порядка.
Кроме того, ранее стало известно, что депутаты Государственного совета Крыма установили двухпроцентную налоговую ставку для юрлиц на объекты незавершенного строительства.
.
