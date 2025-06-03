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Как налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республики - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Как налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республики
Как налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республики - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Как налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республики
Введение налога для юридических лиц на недостроенные объекты, которых в Крыму на сегодня 2600, позволит в будущем году пополнить бюджет региона на 200 млн... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T06:05
2025-06-03T06:05
радио "спутник в крыму"
мнения
крым
строительство
ольга виноградова
налоги
крымский бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Введение налога для юридических лиц на недостроенные объекты, которых в Крыму на сегодня 2600, позволит в будущем году пополнить бюджет региона на 200 млн рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Накануне на сессии Государственного совета Крыма были утверждены изменения, внесенные в законодательство главой республики Сергеем Аксеновым, согласно которым объекты незавершенного строительства на территории региона будут облагаться налогом в размере 2%.Виноградова отметила, что до настоящего момента такие объекты не попадали под налогообложение, а их на территории Крыма – 2600. Все они внесены в реестр, но пока стоимость и собственник определены только у 2060 из них.Она также высказала мнение, что сама идея закона поспособствует тому, чтобы они все-таки перешли в стадию завершающихся и стали служить Крыму как социальные, культурные, туристические или промышленные."Есть такие, которые у всех на виду, в центре городов и поселков, а есть на закрытых промышленных площадках, которые риска для жителей не несут. Но здесь важно завершение этих объектов, движение вперед. Потому что это появление новых рабочих мест, новых технологий и увеличение привлекательности наших городов и поселков", заключила она.В Севастополе в конце прошлого года правительство приняло решение, что участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство, смогут достраивать многоквартирные дома из списка проблемных, чтобы восстановить права обманутых дольщиков. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделаноВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, крым, строительство, ольга виноградова, налоги, крымский бюджет
Как налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республики

Введение в Крыму налога на недострои пополнит бюджет на 200 миллионов рублей – власти

06:05 03.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНедострой
Недострой - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Введение налога для юридических лиц на недостроенные объекты, которых в Крыму на сегодня 2600, позволит в будущем году пополнить бюджет региона на 200 млн рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Накануне на сессии Государственного совета Крыма были утверждены изменения, внесенные в законодательство главой республики Сергеем Аксеновым, согласно которым объекты незавершенного строительства на территории региона будут облагаться налогом в размере 2%.
Виноградова отметила, что до настоящего момента такие объекты не попадали под налогообложение, а их на территории Крыма – 2600. Все они внесены в реестр, но пока стоимость и собственник определены только у 2060 из них.
"Поэтому мы понимаем, что работа будет еще продолжаться, она ведется муниципалитетами. Посчитали сумму: ожидается около 200 млн поступлений в бюджет плюсом в следующем году", – сказала Виноградова.
Она также высказала мнение, что сама идея закона поспособствует тому, чтобы они все-таки перешли в стадию завершающихся и стали служить Крыму как социальные, культурные, туристические или промышленные.
"Есть такие, которые у всех на виду, в центре городов и поселков, а есть на закрытых промышленных площадках, которые риска для жителей не несут. Но здесь важно завершение этих объектов, движение вперед. Потому что это появление новых рабочих мест, новых технологий и увеличение привлекательности наших городов и поселков", заключила она.
В Севастополе в конце прошлого года правительство приняло решение, что участники свободной экономической зоны, инвестирующие в жилищное строительство, смогут достраивать многоквартирные дома из списка проблемных, чтобы восстановить права обманутых дольщиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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