В России с сентября вводят штрафы за передачу данных для регистрации

В России с сентября вводят штрафы за передачу данных для регистрации - РИА Новости Крым, 31.08.2025

В России с сентября вводят штрафы за передачу данных для регистрации

С 1 сентября в России за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч... РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31

2025-08-31T21:01

2025-08-31T11:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в России за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствует ФЗ от 31 июля 2025 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях".За подобное деяние на индивидуальных предпринимателей будет налагаться штраф – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, отметили авторы законопроекта.При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.Также с 1 сентября за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния будут грозить штрафы до 250 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредитыПорядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы

