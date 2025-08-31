https://crimea.ria.ru/20250831/v-rossii-s-sentyabrya-vvodyat-shtrafy-za-peredachu-dannykh-dlya-registratsii-1149101632.html
В России с сентября вводят штрафы за передачу данных для регистрации
31.08.2025
2025-08-31T21:01
2025-08-31T11:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в России за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствует ФЗ от 31 июля 2025 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях".За подобное деяние на индивидуальных предпринимателей будет налагаться штраф – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, отметили авторы законопроекта.При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.Также с 1 сентября за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния будут грозить штрафы до 250 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредитыПорядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в России за передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствует ФЗ от 31 июля 2025 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях".
"Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", – сказано в тексте закона.
За подобное деяние на индивидуальных предпринимателей будет налагаться штраф – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, отметили авторы законопроекта.
При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.
Также с 1 сентября за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния будут грозить штрафы до 250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег
через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят.
