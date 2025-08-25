15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредиты

https://crimea.ria.ru/20250825/15-mln-rossiyan-ustanovili-cherez-gosuslugi-samozapret-na-kredity--1148968928.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Порядка 15 миллионов россиян с 1 марта установили через "Госуслуги" самозапрет на оформление кредитов и займов. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он напомнил, что самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, а ограничения могут быть как полными, так и частичными.Григоренко отметил, что кабмин системно усиливает меры по защите граждан от мошенников. Эта работа проводится с Банком России совместно с коллегами из правоохранительных органов.Замглавы правительства также сообщил, что с сентября будет работать маркировка всех коммерческих звонков и СМС.Вице-премьер отметил, что в рамках второго пакета мер правительство также прорабатывает возможность введения ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

