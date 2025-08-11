https://crimea.ria.ru/20250811/za-kakimi-perevodami-s-karty-na-kartu-sledit-nalogovaya-v-krymu-1148654744.html

За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму может отслеживать переводы с карты на карту физических с целью выявления потенциального дохода от крупных сделок, сдачи в аренду недвижимости или самозанятых, оказывающих различные услуги. Об этом сообщил руководитель УФНС РФ по Республике Крым Роман Наздрачев.По итогам проверок налоговые органы направили свыше пяти тысяч запросов в банки о получении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода – более 2 млрд рублей, уточнил Наздрачев.Особое внимание уделяют и тем, кто оказывает различные услуги. В частности, бухгалтеры, фотографы и видеографы, стоматологи и фитнес-тренеры, а также те, у кого есть несколько единиц коммерческого транспорта (грузовики, крупнотоннажники), парикмахеры, мастера маникюра, косметологи, добавил глава крымской налоговой.Ранее Наздрачев сообщал, что по самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму минимум 70 тысяч человек. По оценкам налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как справиться с задолженностями - советы налогового консультантаВ Крыму госслужащим повысят зарплату – АксеновСколько заработал Крым за полгода

