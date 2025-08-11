https://crimea.ria.ru/20250811/za-kakimi-perevodami-s-karty-na-kartu-sledit-nalogovaya-v-krymu-1148654744.html
За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму - РИА Новости Крым, 11.08.2025
За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму может отслеживать переводы с карты на карту физических с целью выявления потенциального дохода от... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T21:02
2025-08-11T21:02
2025-08-11T20:43
крым
роман наздрачев
уфнс россии по республике крым
налоги
общество
финансы
экономика
экономика крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374717_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_396c70a4927a46f33d56834050744714.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму может отслеживать переводы с карты на карту физических с целью выявления потенциального дохода от крупных сделок, сдачи в аренду недвижимости или самозанятых, оказывающих различные услуги. Об этом сообщил руководитель УФНС РФ по Республике Крым Роман Наздрачев.По итогам проверок налоговые органы направили свыше пяти тысяч запросов в банки о получении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода – более 2 млрд рублей, уточнил Наздрачев.Особое внимание уделяют и тем, кто оказывает различные услуги. В частности, бухгалтеры, фотографы и видеографы, стоматологи и фитнес-тренеры, а также те, у кого есть несколько единиц коммерческого транспорта (грузовики, крупнотоннажники), парикмахеры, мастера маникюра, косметологи, добавил глава крымской налоговой.Ранее Наздрачев сообщал, что по самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму минимум 70 тысяч человек. По оценкам налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как справиться с задолженностями - советы налогового консультантаВ Крыму госслужащим повысят зарплату – АксеновСколько заработал Крым за полгода
https://crimea.ria.ru/20250714/semi-s-detmi-smogut-poluchit-do-156-tysyach-rubley-nalogovogo-vycheta-1147939256.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374717_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4a0444aaa9c16f898c12f54cc2c3012.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, роман наздрачев, уфнс россии по республике крым, налоги, общество, финансы, экономика, экономика крыма, новости крыма
За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
В каких случаях переводы крымчан с карту на карту отслеживаются – ответ налоговой
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму может отслеживать переводы с карты на карту физических с целью выявления потенциального дохода от крупных сделок, сдачи в аренду недвижимости или самозанятых, оказывающих различные услуги. Об этом сообщил руководитель УФНС РФ по Республике Крым Роман Наздрачев.
"Граждане не должны забывать о декларировании своих дополнительных доходов. В зоне нашего пристального внимания на первоначальном этапе оказались физические лица, сдающие жилье внаем, использующие нежилое имущество, продавшие коммерческую недвижимость и транспорт, самозанятые, превысившие доход в 2,4 млн рублей", - сообщил он.
По итогам проверок налоговые органы направили свыше пяти тысяч запросов в банки о получении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода – более 2 млрд рублей, уточнил Наздрачев.
Особое внимание уделяют и тем, кто оказывает различные услуги. В частности, бухгалтеры, фотографы и видеографы, стоматологи и фитнес-тренеры, а также те, у кого есть несколько единиц коммерческого транспорта (грузовики, крупнотоннажники), парикмахеры, мастера маникюра, косметологи, добавил глава крымской налоговой.
"Обычно там практикуется наличный расчет за предоставленные услуги либо перевод с карты на карту. А значит, доходы уходят в "серую" зону, а нелегальные предприниматели не несут никаких расходов по уплате налогов. В этом случае подрывается понятие "справедливая налоговая нагрузка", как для работодателей, так и для граждан, а бюджет недополучает доход", - пояснил он.
Ранее Наздрачев сообщал
, что по самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму минимум 70 тысяч человек. По оценкам налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: