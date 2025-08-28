Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/sotrudniki-krymgazsetey-poydut-pod-sud-posle-smerti-zhitelya-feodosii-1149048847.html
Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии
Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии
Два сотрудника феодосийского филиала предприятия "Крымгазсети" предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем обслуживании газового оборудования, что... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T15:55
2025-08-28T15:55
феодосия
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
новости крыма
происшествия
халатность
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049024_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9a772a25bf658d22e827db62570e5217.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника феодосийского филиала предприятия "Крымгазсети" предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем обслуживании газового оборудования, что привело к гибели 35-летнего мужчины, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в марте 2023 года работники предприятия не провели плановое обслуживание газовой колонки в квартире на улице Дружбы. Несмотря на то, что оборудование было установлено с нарушениями и использовалось жильцами длительное время, сотрудники оформили документы без фактического осмотра.И добавили, что в ходе расследования проверялись различные версии, в том числе сообщения в соцсетях о якобы умышленном преступлении. Однако экспертизы и собранные доказательства опровергли эти доводы. Расследование завершено, материалы направлены в суд.В прокуратуре Крыма уточнили, что обвинительное заключение утверждено, дело передано в Феодосийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049024_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_2b02f7a2aa812cdf6d17c3fb743aec8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, новости крыма, происшествия, халатность, газ
Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии

После смерти жителя Феодосии сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд за халатность

15:55 28.08.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовая колонка
Газовая колонка - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника феодосийского филиала предприятия "Крымгазсети" предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем обслуживании газового оборудования, что привело к гибели 35-летнего мужчины, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в марте 2023 года работники предприятия не провели плановое обслуживание газовой колонки в квартире на улице Дружбы. Несмотря на то, что оборудование было установлено с нарушениями и использовалось жильцами длительное время, сотрудники оформили документы без фактического осмотра.

"Ночью 30 января 2024 года 35-летний мужчина в результате эксплуатации неисправного газового оборудования получил отравление продуктами горения в ванной комнате и скончался на месте", – рассказали в СК.

И добавили, что в ходе расследования проверялись различные версии, в том числе сообщения в соцсетях о якобы умышленном преступлении. Однако экспертизы и собранные доказательства опровергли эти доводы. Расследование завершено, материалы направлены в суд.
В прокуратуре Крыма уточнили, что обвинительное заключение утверждено, дело передано в Феодосийский городской суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку
В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
 
ФеодосияПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяНовости КрымаПроисшествияХалатностьГаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта-Севастополь: пострадали пятеро
17:31Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
17:14В Севастополе учителям повысят зарплату
16:43В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц
16:09На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
15:55Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии
15:28Суд вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния