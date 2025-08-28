https://crimea.ria.ru/20250828/sotrudniki-krymgazsetey-poydut-pod-sud-posle-smerti-zhitelya-feodosii-1149048847.html
Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии
феодосия
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
новости крыма
происшествия
халатность
газ
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049024_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9a772a25bf658d22e827db62570e5217.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника феодосийского филиала предприятия "Крымгазсети" предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем обслуживании газового оборудования, что привело к гибели 35-летнего мужчины, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в марте 2023 года работники предприятия не провели плановое обслуживание газовой колонки в квартире на улице Дружбы. Несмотря на то, что оборудование было установлено с нарушениями и использовалось жильцами длительное время, сотрудники оформили документы без фактического осмотра.И добавили, что в ходе расследования проверялись различные версии, в том числе сообщения в соцсетях о якобы умышленном преступлении. Однако экспертизы и собранные доказательства опровергли эти доводы. Расследование завершено, материалы направлены в суд.В прокуратуре Крыма уточнили, что обвинительное заключение утверждено, дело передано в Феодосийский городской суд.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049024_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_2b02f7a2aa812cdf6d17c3fb743aec8a.jpg
После смерти жителя Феодосии сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд за халатность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника феодосийского филиала предприятия "Крымгазсети" предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем обслуживании газового оборудования, что привело к гибели 35-летнего мужчины, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в марте 2023 года работники предприятия не провели плановое обслуживание газовой колонки в квартире на улице Дружбы. Несмотря на то, что оборудование было установлено с нарушениями и использовалось жильцами длительное время, сотрудники оформили документы без фактического осмотра.
"Ночью 30 января 2024 года 35-летний мужчина в результате эксплуатации неисправного газового оборудования получил отравление продуктами горения в ванной комнате и скончался на месте", – рассказали в СК.
И добавили, что в ходе расследования проверялись различные версии, в том числе сообщения в соцсетях о якобы умышленном преступлении. Однако экспертизы и собранные доказательства опровергли эти доводы. Расследование завершено, материалы направлены в суд.
В прокуратуре Крыма уточнили, что обвинительное заключение утверждено, дело передано в Феодосийский городской суд.
