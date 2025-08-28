https://crimea.ria.ru/20250828/sotrudniki-krymgazsetey-poydut-pod-sud-posle-smerti-zhitelya-feodosii-1149048847.html

Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два сотрудника феодосийского филиала предприятия "Крымгазсети" предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем обслуживании газового оборудования, что привело к гибели 35-летнего мужчины, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в марте 2023 года работники предприятия не провели плановое обслуживание газовой колонки в квартире на улице Дружбы. Несмотря на то, что оборудование было установлено с нарушениями и использовалось жильцами длительное время, сотрудники оформили документы без фактического осмотра.И добавили, что в ходе расследования проверялись различные версии, в том числе сообщения в соцсетях о якобы умышленном преступлении. Однако экспертизы и собранные доказательства опровергли эти доводы. Расследование завершено, материалы направлены в суд.В прокуратуре Крыма уточнили, что обвинительное заключение утверждено, дело передано в Феодосийский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

