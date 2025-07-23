https://crimea.ria.ru/20250723/rebenok-v-krymu-otravilsya-gazom--osuzhden-rabotnik-krymgazsetey-1148163306.html

Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"

Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей" - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"

В Бахчисарае трехлетний ребенок погиб из-за отравления газом – работник подразделения "Крымгазсетей" осужден по обвинению в халатности, сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T15:46

2025-07-23T15:46

2025-07-23T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Бахчисарае трехлетний ребенок погиб из-за отравления газом – работник подразделения "Крымгазсетей" осужден по обвинению в халатности, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Как установило следствие, в мае 2022 года сотрудник предприятия не обеспечил проведение плановой проверки газового оборудования в частном домовладении по улице Затрубченко. Именно в его обязанности входил контроль за качественным выполнением этих работ.В прокуратуре добавили, что мастера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.Ранее в одном из гипермаркетов Новороссийска мальчик упал в проем между остеклением и полом и погиб. По версии следствия, днем 16 июня ребенок находился вместе с мамой и бабушкой на втором этаже одного из гипермаркетов города, где упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным из-за свободного доступа к опасному участку и отсутствия защитных перекрытий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьЧП в Краснодаре: ребенок залез на вагон и получил удар токомПадение женщины с младенцем в канаву в Керчи – Бастрыкин требует доклад

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымгазсети, новости крыма, происшествия, бахчисарай, газ