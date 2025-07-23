https://crimea.ria.ru/20250723/rebenok-v-krymu-otravilsya-gazom--osuzhden-rabotnik-krymgazsetey-1148163306.html
Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
В Бахчисарае трехлетний ребенок погиб из-за отравления газом – работник подразделения "Крымгазсетей" осужден по обвинению в халатности, сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T15:46
2025-07-23T15:46
2025-07-23T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Бахчисарае трехлетний ребенок погиб из-за отравления газом – работник подразделения "Крымгазсетей" осужден по обвинению в халатности, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Как установило следствие, в мае 2022 года сотрудник предприятия не обеспечил проведение плановой проверки газового оборудования в частном домовладении по улице Затрубченко. Именно в его обязанности входил контроль за качественным выполнением этих работ.В прокуратуре добавили, что мастера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.Ранее в одном из гипермаркетов Новороссийска мальчик упал в проем между остеклением и полом и погиб. По версии следствия, днем 16 июня ребенок находился вместе с мамой и бабушкой на втором этаже одного из гипермаркетов города, где упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным из-за свободного доступа к опасному участку и отсутствия защитных перекрытий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатностьЧП в Краснодаре: ребенок залез на вагон и получил удар токомПадение женщины с младенцем в канаву в Керчи – Бастрыкин требует доклад
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крымгазсети, новости крыма, происшествия, бахчисарай, газ
Ребенок в Крыму отравился газом – осужден работник "Крымгазсетей"
Трехлетний ребенок в Крыму отравился газом – работник "Крымгазсетей" осужден за халатность
15:46 23.07.2025 (обновлено: 17:18 23.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля – РИА Новости Крым. В Бахчисарае трехлетний ребенок погиб из-за отравления газом – работник подразделения "Крымгазсетей" осужден по обвинению в халатности, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
Как установило следствие, в мае 2022 года сотрудник предприятия не обеспечил проведение плановой проверки газового оборудования в частном домовладении по улице Затрубченко. Именно в его обязанности входил контроль за качественным выполнением этих работ.
"В связи с этим не был выявлен факт нарушений при установке и функционировании газового оборудования по этому адресу. В результате скопления окиси углерода в домовладении, 22 января 2023 года трехлетний ребенок получил острое отравление, не совместимое с жизнью", – рассказали в СК.
В прокуратуре добавили, что мастера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.
Ранее в одном из гипермаркетов Новороссийска мальчик упал в проем между остеклением и полом и погиб
. По версии следствия, днем 16 июня ребенок находился вместе с мамой и бабушкой на втором этаже одного из гипермаркетов города, где упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным из-за свободного доступа к опасному участку и отсутствия защитных перекрытий.
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