Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро

Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь.

2025-08-28T17:42

2025-08-28T17:42

2025-08-28T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает полиция города-героя.Авария произошла в 13:20 минут на 61-м километре автодороги.В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis (49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет) получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Ход проверки, которую в настоящее время проводят органы внутренних дел, и принятие процессуального решения по факту происшествия взяты на контроль в прокуратуре Балаклавского района.

