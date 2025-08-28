Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает полиция города-героя. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает полиция города-героя.Авария произошла в 13:20 минут на 61-м километре автодороги.В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis (49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет) получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Ход проверки, которую в настоящее время проводят органы внутренних дел, и принятие процессуального решения по факту происшествия взяты на контроль в прокуратуре Балаклавского района.
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь: водитель с места аварии скрылся

17:42 28.08.2025 (обновлено: 17:52 28.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает полиция города-героя.
Авария произошла в 13:20 минут на 61-м километре автодороги.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis, под управлением 20-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении прямо в своей полосе", – говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis (49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет) получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

"Состояние опьянения у водителя Toyota Avensis не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП. Проводится проверка", – заключили в ведомстве.

Ход проверки, которую в настоящее время проводят органы внутренних дел, и принятие процессуального решения по факту происшествия взяты на контроль в прокуратуре Балаклавского района.
Крым Севастополь Происшествия ДТП
 
