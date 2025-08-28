https://crimea.ria.ru/20250828/neizvestnyy-ustroil-dtp-na-trasse-yalta-sevastopol-postradali-pyatero--1149053162.html
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
2025-08-28T17:42
2025-08-28T17:42
2025-08-28T17:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает полиция города-героя.Авария произошла в 13:20 минут на 61-м километре автодороги.В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis (49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет) получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Ход проверки, которую в настоящее время проводят органы внутренних дел, и принятие процессуального решения по факту происшествия взяты на контроль в прокуратуре Балаклавского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подростокДва человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
17:42 28.08.2025 (обновлено: 17:52 28.08.2025)