Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
Подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:52
2025-08-28T13:52
2025-08-28T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 11:20 в Успенском районе на федеральной трассе "ФАД Кавказ". Женщина-водитель за рулем Nissan выехала на встречную полосу и влетела в грузовик.Госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожной трагедии.
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
Подросток погиб, еще два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
13:52 28.08.2025 (обновлено: 15:03 28.08.2025)