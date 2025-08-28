Рейтинг@Mail.ru
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/inomarka-vletela-v-kamaz-na-kubani--pogib-rebenok-1149045806.html
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
Подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:52
2025-08-28T15:03
новости
краснодарский край
происшествия
дтп
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149045936_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_992b5051986973c1f04ae70e3e7626d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 11:20 в Успенском районе на федеральной трассе "ФАД Кавказ". Женщина-водитель за рулем Nissan выехала на встречную полосу и влетела в грузовик.Госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в КузбассеПогибли женщина и двое подростков – подробности жуткого ДТП на КубаниLADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149045936_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bbf3a19e489059b53224de4bb9b85c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток

Подросток погиб, еще два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

13:52 28.08.2025 (обновлено: 15:03 28.08.2025)
 
© 23 МВДДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 11:20 в Успенском районе на федеральной трассе "ФАД Кавказ". Женщина-водитель за рулем Nissan выехала на встречную полосу и влетела в грузовик.
"В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Nissan. Двое несовершеннолетних 15 и 3 лет госпитализированы", – сказано в сообщении.
Госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожной трагедии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
Погибли женщина и двое подростков – подробности жуткого ДТП на Кубани
LADA влетела в большегруз на Кубани – погибли двое
 
НовостиКраснодарский крайПроисшествияДТПМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
Лента новостейМолния