Запорожскую АЭС готовятся перевести в режим генерации - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Запорожскую АЭС готовятся перевести в режим генерации
Запорожскую АЭС готовятся перевести в режим генерации - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Запорожскую АЭС готовятся перевести в режим генерации
Программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации подготовлена, на данный момент проводятся ремонты и подготовка персонала. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T07:57
2025-08-27T08:34
заэс (запорожская атомная электростанция)
атомная энергетика
запорожская область
новости
энергетика
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
Новости
заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, запорожская область, новости, энергетика
Запорожскую АЭС готовятся перевести в режим генерации

Подготовлена программа перевода Запорожской АЭС в режим генерации

07:57 27.08.2025 (обновлено: 08:34 27.08.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации подготовлена, на данный момент проводятся ремонты и подготовка персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.
"По распоряжению генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева подготовлена программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации", - сказала она.
По словам Яшиной, на данный момент ведется работа, связанная с получением лицензий, ремонтами и подготовкой персонала.
В этом смысле все плановые проверки, которые проводит Ростехнадзор, приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, добавила Яшина.
"Ключевое условие для принятия решения по перезапуску ЗАЭС – окончание боевых действий и гарантии безопасности", – подчеркнула она.
Ранее на станции сообщили, что Ростехнадзор провел мониторинг учета ядерных материалов на всех шести блоках АЭС. Отмечено, что проверка имеет особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атомная энергетикаЗапорожская областьНовостиЭнергетика
 
Лента новостейМолния