Запорожскую АЭС готовятся перевести в режим генерации

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Программа перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации подготовлена, на данный момент проводятся ремонты и подготовка персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.По словам Яшиной, на данный момент ведется работа, связанная с получением лицензий, ремонтами и подготовкой персонала.В этом смысле все плановые проверки, которые проводит Ростехнадзор, приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, добавила Яшина."Ключевое условие для принятия решения по перезапуску ЗАЭС – окончание боевых действий и гарантии безопасности", – подчеркнула она.Ранее на станции сообщили, что Ростехнадзор провел мониторинг учета ядерных материалов на всех шести блоках АЭС. Отмечено, что проверка имеет особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭСПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

