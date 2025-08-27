Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-vyyavleny-narusheniya-pri-prodazhe-alkogolya-1149027770.html
В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
С начала 2025 года в Крыму проведено более 50 выездных обследований по контролю за оборотом алкогольной продукции, сообщил замначальника управления... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T15:18
2025-08-27T15:23
минпромторг рк
крым
новости крыма
алкоголь
торговые сети
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054228_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6e9e0732acbea7feef62916d9793ff4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму проведено более 50 выездных обследований по контролю за оборотом алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля минпроторга РК Георгий Туманян.По его словам, выявленные нарушения касались несоблюдения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции, реализации алкоголя без лицензии, а также нарушений учета и декларирования.Ранее руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев рассказал, что по итогам проверок за первое полугодие 2025 года, в Крыму изъято и направлено на уничтожение более 26 тонн пищевой продукции. В основном это мясо, рыба, молочная продукция, не соответствующие требованиям безопасности. Причины – истекшие сроки годности, отсутствие маркировки и несоответствие показателей качества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человекНа Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогатаВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054228_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_efac5bb83018bf93d062796be86b2bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минпромторг рк, крым, новости крыма, алкоголь, торговые сети, торговля
В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя

Минпроторг Крыма за 2025 год выявил девять нарушений при продаже алкоголя

15:18 27.08.2025 (обновлено: 15:23 27.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму проведено более 50 выездных обследований по контролю за оборотом алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля минпроторга РК Георгий Туманян.
"Обследования проводятся во всех городах Крыма. Было выявлено 9 административных правонарушений, проведено 8 контрольных закупок и одна документальная проверка", – уточнил эксперт.
По его словам, выявленные нарушения касались несоблюдения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции, реализации алкоголя без лицензии, а также нарушений учета и декларирования.
Ранее руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев рассказал, что по итогам проверок за первое полугодие 2025 года, в Крыму изъято и направлено на уничтожение более 26 тонн пищевой продукции. В основном это мясо, рыба, молочная продукция, не соответствующие требованиям безопасности. Причины – истекшие сроки годности, отсутствие маркировки и несоответствие показателей качества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
 
Минпромторг РККрымНовости КрымаалкогольТорговые сетиТорговля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
16:02Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
15:50Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
15:43Разрушительный ураган приближается к Камчатке
15:28Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
15:18В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
15:00Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
14:51Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
14:40В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
14:30Цепью разбивал стекла: в Крыму задержали подозреваемого в порче 10 авто
14:17Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
14:02Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова
13:52Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
13:41В Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалки
13:22Когда состоятся следующие переговоры России и Украины
13:13Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
12:45Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
12:42Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева
12:37Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
12:33Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
Лента новостейМолния