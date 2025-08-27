https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-vyyavleny-narusheniya-pri-prodazhe-alkogolya-1149027770.html

В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя

В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя - РИА Новости Крым, 27.08.2025

В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя

С начала 2025 года в Крыму проведено более 50 выездных обследований по контролю за оборотом алкогольной продукции, сообщил замначальника управления... РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму проведено более 50 выездных обследований по контролю за оборотом алкогольной продукции, сообщил замначальника управления лицензирования и регионального государственного контроля минпроторга РК Георгий Туманян.По его словам, выявленные нарушения касались несоблюдения особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции, реализации алкоголя без лицензии, а также нарушений учета и декларирования.Ранее руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев рассказал, что по итогам проверок за первое полугодие 2025 года, в Крыму изъято и направлено на уничтожение более 26 тонн пищевой продукции. В основном это мясо, рыба, молочная продукция, не соответствующие требованиям безопасности. Причины – истекшие сроки годности, отсутствие маркировки и несоответствие показателей качества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человекНа Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогатаВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пива

