Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек

Не менее 10 человек погибли после отравления кустарным алкоголем, купленным на рынке в Краснодарском крае. Такие предварительные данные назвал следователь СК во РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Не менее 10 человек погибли после отравления кустарным алкоголем, купленным на рынке в Краснодарском крае. Такие предварительные данные назвал следователь СК во время судебного заседания.МВД накануне днем сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. Были задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. В МВД отмечали, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.Адлерский районный суд Сочи арестовал продававших алкоголь 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи на два месяца. Суд установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом. На данный момент количество проданного алкоголя неизвестно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка острой кишечной инфекции произошла в ДагестанеВ Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекцииВ Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя

россия, краснодарский край, происшествия, алкоголь, сочи, отравление, массовое отравление