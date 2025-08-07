Рейтинг@Mail.ru
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
Не менее 10 человек погибли после отравления кустарным алкоголем, купленным на рынке в Краснодарском крае. Такие предварительные данные назвал следователь СК во РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Не менее 10 человек погибли после отравления кустарным алкоголем, купленным на рынке в Краснодарском крае. Такие предварительные данные назвал следователь СК во время судебного заседания.МВД накануне днем сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. Были задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. В МВД отмечали, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.Адлерский районный суд Сочи арестовал продававших алкоголь 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи на два месяца. Суд установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом. На данный момент количество проданного алкоголя неизвестно.
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Не менее 10 человек погибли после отравления кустарным алкоголем, купленным на рынке в Краснодарском крае. Такие предварительные данные назвал следователь СК во время судебного заседания.
МВД накануне днем сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. Были задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. В МВД отмечали, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

"По предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - приводит слова следователя РИА Новости.

Адлерский районный суд Сочи арестовал продававших алкоголь 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи на два месяца. Суд установил, что обвиняемая и ее напарница в торговой точке на "Казачьем" рынке знала, что алкоголь, который они продали под видом "домашнего вина" и "чачи", изготовили неустановленные лица кустарным способом. На данный момент количество проданного алкоголя неизвестно.
Лента новостейМолния