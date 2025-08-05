https://crimea.ria.ru/20250805/v-anape-izyali-bolshe-tonny-nelegalnogo-piva-1148504680.html

В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива

В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива

В Анапе правоохранители пресекли продажу нелегального алкоголя. Больше тонны пива без документов изъято в одном из местных магазинов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T14:52

2025-08-05T14:52

2025-08-05T14:52

анапа

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алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Анапе правоохранители пресекли продажу нелегального алкоголя. Больше тонны пива без документов изъято в одном из местных магазинов, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.На предпринимателя, который занимался продажей нелегального алкоголя, составили административный протокол. Продукцию сомнительного качества перевезли на хранение в специализированный склад. Материалы направлены в суд.В Большой Ялте в июле выявили десять точек продажи алкоголя без необходимых документов. По данным правоохранителей, в торговых объектах продавали алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Также среди нарушений – отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымВ Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия, алкоголь