Рейтинг@Mail.ru
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250805/v-anape-izyali-bolshe-tonny-nelegalnogo-piva-1148504680.html
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива - РИА Новости Крым, 05.08.2025
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
В Анапе правоохранители пресекли продажу нелегального алкоголя. Больше тонны пива без документов изъято в одном из местных магазинов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T14:52
2025-08-05T14:52
анапа
новости
мвд по краснодарскому краю
происшествия
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148504790_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_d1a6357c39c152efb008d8c22905b255.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Анапе правоохранители пресекли продажу нелегального алкоголя. Больше тонны пива без документов изъято в одном из местных магазинов, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.На предпринимателя, который занимался продажей нелегального алкоголя, составили административный протокол. Продукцию сомнительного качества перевезли на хранение в специализированный склад. Материалы направлены в суд.В Большой Ялте в июле выявили десять точек продажи алкоголя без необходимых документов. По данным правоохранителей, в торговых объектах продавали алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Также среди нарушений – отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех700 литров нелегального пива изъяли по дороге в КрымВ Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148504790_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_a0c23ed634fff1ca4f11ca70f9253f65.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, новости, мвд по краснодарскому краю, происшествия, алкоголь
В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива

Больше тонны нелегального пива изъяли в магазине Анапы

14:52 05.08.2025
 
© 23 МВДБольше тонны нелегального пива изъяли в магазине Анапы
Больше тонны нелегального пива изъяли в магазине Анапы
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Анапе правоохранители пресекли продажу нелегального алкоголя. Больше тонны пива без документов изъято в одном из местных магазинов, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
"В магазине на улице Адмирала Пустошкина оперативники обнаружили и изъяли 34 кеги пива без документов. Всего из незаконного оборота изъято 1030 литров сомнительной продукции", – говорится в сообщении.
На предпринимателя, который занимался продажей нелегального алкоголя, составили административный протокол. Продукцию сомнительного качества перевезли на хранение в специализированный склад. Материалы направлены в суд.
В Большой Ялте в июле выявили десять точек продажи алкоголя без необходимых документов. По данным правоохранителей, в торговых объектах продавали алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Также среди нарушений – отсутствие товарно-транспортных накладных, незаконная розничная продажа и осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
700 литров нелегального пива изъяли по дороге в Крым
В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллион
 
АнапаНовостиМВД по Краснодарскому краюПроисшествияалкоголь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Ливень обрушился на Симферополь
16:35Часть Симферополя осталась без света
16:32В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкой
16:19Замдиректора строительной фирмы ответит за смерть рабочего в Симферополе
16:07Цена бензина Аи-95 обновила рекорд
15:57В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену
15:50В Судаке турист упал в колодец в гроте Шаляпина
15:33Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
15:25Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул
15:16Казна Крыма пополнилась почти на миллиард от аренды госимущества и земли
15:13В Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка"
15:10Крымский мост: как организована раздача питьевой воды на жаре
14:52В Анапе изъяли больше тонны нелегального пива
14:08Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма
13:45В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
13:09Новости СВО: российские бойцы уничтожают вражескую технику и боевиков
12:54Четыре поезда задерживаются в Ростовской области из-за ЧП с беспилотником
12:32На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
12:22Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы
12:16Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы
Лента новостейМолния