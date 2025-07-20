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В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции

В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции - РИА Новости Крым, 20.07.2025

В Крыму изъяли 26 тонн некачественной продукции

По итогам проверок за первое полугодие 2025 года, в Крыму изъято и направлено на уничтожение более 26 тонн пищевой продукции. Об этом во время брифинга в... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T19:12

2025-07-20T19:12

2025-07-20T17:30

арсен арзиев

россельхозцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля – РИА Новости Крым. По итогам проверок за первое полугодие 2025 года, в Крыму изъято и направлено на уничтожение более 26 тонн пищевой продукции. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он уточнил, что в основном это мясо, рыба, молочная продукция, не соответствующие требованиям безопасности. Причины – истекшие сроки годности, отсутствие маркировки и несоответствие показателей качества. Отбор проб проводился как у производителей, так и в торговых сетях, с которыми у надзорного ведомства заключены соглашения о сотрудничестве.Арзиев добавил, что особое внимание Россельхознадзор уделяет идентификации и учету сельхозживотных. Согласно установленным требования, до 1 декабря 2025 года вся популяция мелкого рогатого скота в регионе должна быть промаркирована и внесена в систему ХАРИОТ.На данный момент в систему заведена лишь треть голов. С начала года ведомство выдало более 100 предписаний сельхозпроизводителям о необходимости обязательной регистрации животных. В случае неисполнения – проводятся контрольно-надзорные мероприятия и применяются штрафные санкции.Глава регионального управления также поделился результатами работы за 2024 год. По итогам лабораторных исследований, 32 пробы продукции были признаны фальсифицированными, из них большинство – молочные продукты. Основное нарушение – замена молочного жира на растительный, что искажает состав и нарушает требования ГОСТов.Всего в 2024 году аннулировано более 100 деклараций, оформленных без соблюдения полного перечня исследований или в неаккредитованных лабораториях.Проверки, проведенные в курортных городах – Алуште, Феодосии, Судаке – выявили свыше 100 нарушений на предприятиях общественного питания. Основные проблемы – отсутствие регистрации в системе "Меркурий", а также отсутствие прослеживаемости продукции, нарушенные сроки хранения и ненанесенная маркировка.Нарушителям выданы предостережения, также организованы внеплановые проверки, информация передана в Роспотребнадзор для принятия дополнительных мер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документовВ Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причиныВ Крыму и Севастополе отозвали 29 деклараций на местную продукцию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен арзиев, россельхозцентр, крым, новости крыма, продукты, фальсификат