https://crimea.ria.ru/20250806/na-kubani-troe-chelovek-skonchalis-iz-za-kuplennogo-na-rynke-surrogata--1148539149.html

На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата

На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата - РИА Новости Крым, 06.08.2025

На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата

Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T17:36

2025-08-06T17:36

2025-08-06T17:36

россия

новости

краснодарский край

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

происшествия

массовое отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция. Сейчас правоохранители устанавливают производителя опасного для жизни алкоголя и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, массовое отравление