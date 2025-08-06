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На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата
На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата - РИА Новости Крым, 06.08.2025
На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата
Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T17:36
2025-08-06T17:36
россия
новости
краснодарский край
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
происшествия
массовое отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция. Сейчас правоохранители устанавливают производителя опасного для жизни алкоголя и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, массовое отравление
На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке суррогата

На Кубани трое человек скончались из-за купленного на рынке самодельного алкоголя

17:36 06.08.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории "Сириус" задержали двоих жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.
"После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались. По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов", - проинформировала представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция. Сейчас правоохранители устанавливают производителя опасного для жизни алкоголя и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
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РоссияНовостиКраснодарский крайМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПроисшествияМассовое отравление
 
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