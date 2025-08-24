https://crimea.ria.ru/20250824/pogoda--pesnya-prognoz-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-dlya-kryma-ot-fobos-1148915121.html

Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС

Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС

На полуострове в начале следующей недели ожидается понижение температуры, но уже к середине снова установится теплая и комфортная погода. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T20:11

2025-08-24T20:11

2025-08-24T19:17

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

прогноз

погода в крыму

крымская погода

лето в крыму

центр погоды "фобос"

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118846369_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_16fcbfdaf486cded70a385d0518a5e44.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На полуострове в начале следующей недели ожидается понижение температуры, но уже к середине снова установится теплая и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в понедельник утром воздух остынет до +11…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26. Осадков не прогнозируется, однако в небе появятся кучевые облака.Во вторник температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28. Тишковец отмечает, что эта ночь станет самой прохладной за ближайшее время, но дневные температуры вернут летнее тепло.С середины недели антициклон усилит свое влияние, установив преимущественно солнечную и сухую погоду. Со среды по пятницу ночью ожидается +12…+17 градусов, днем +25…+30."Антициклон будет усиливать влияние, рост атмосферного давления будет препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преимущественно солнечно", – подчеркнул эксперт.К выходным температурный фон повысится еще больше. В Симферополе столбики термометров будут достигать +30 градусов, а на побережье Крыма +26…+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какими будут конец лета и бархатный сезон в КрымуСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаКак изменение климата влияет на рыбу в Черном море

https://crimea.ria.ru/20250818/kakimi-budut-konets-leta-i-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1148748489.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, прогноз, погода в крыму, крымская погода, лето в крыму, центр погоды "фобос", новости крыма