Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250824/pogoda--pesnya-prognoz-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-dlya-kryma-ot-fobos-1148915121.html
Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС
Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС
На полуострове в начале следующей недели ожидается понижение температуры, но уже к середине снова установится теплая и комфортная погода. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T20:11
2025-08-24T19:17
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
прогноз
погода в крыму
крымская погода
лето в крыму
центр погоды "фобос"
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118846369_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_16fcbfdaf486cded70a385d0518a5e44.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На полуострове в начале следующей недели ожидается понижение температуры, но уже к середине снова установится теплая и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в понедельник утром воздух остынет до +11…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26. Осадков не прогнозируется, однако в небе появятся кучевые облака.Во вторник температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28. Тишковец отмечает, что эта ночь станет самой прохладной за ближайшее время, но дневные температуры вернут летнее тепло.С середины недели антициклон усилит свое влияние, установив преимущественно солнечную и сухую погоду. Со среды по пятницу ночью ожидается +12…+17 градусов, днем +25…+30."Антициклон будет усиливать влияние, рост атмосферного давления будет препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преимущественно солнечно", – подчеркнул эксперт.К выходным температурный фон повысится еще больше. В Симферополе столбики термометров будут достигать +30 градусов, а на побережье Крыма +26…+32.
евгений тишковец, прогноз, погода в крыму, крымская погода, лето в крыму, центр погоды "фобос", новости крыма
Погода – песня: прогноз на последнюю неделю лета для Крыма от ФОБОС

В Крыму в последнюю неделю лета курортный сезон перейдет в бархатный – прогноз от ФОБОС

20:11 24.08.2025
 
 / Перейти в фотобанкЛюди гуляют по побережью Черного моря
Люди гуляют по побережью Черного моря
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На полуострове в начале следующей недели ожидается понижение температуры, но уже к середине снова установится теплая и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Будет в основном повышенный фон атмосферного давления, осадки маловероятны. То есть курортный сезон будут продолжен в бархатный. И ожидается такое достойное завершение летнего сезона", – отметил эксперт.
По его словам, в понедельник утром воздух остынет до +11…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+26. Осадков не прогнозируется, однако в небе появятся кучевые облака.
Во вторник температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28. Тишковец отмечает, что эта ночь станет самой прохладной за ближайшее время, но дневные температуры вернут летнее тепло.
С середины недели антициклон усилит свое влияние, установив преимущественно солнечную и сухую погоду. Со среды по пятницу ночью ожидается +12…+17 градусов, днем +25…+30.
"Антициклон будет усиливать влияние, рост атмосферного давления будет препятствовать процессу облакообразования, поэтому будет преимущественно солнечно", – подчеркнул эксперт.
К выходным температурный фон повысится еще больше. В Симферополе столбики термометров будут достигать +30 градусов, а на побережье Крыма +26…+32.

"Можно сказать, что в Крыму будет та самая погода-песня, о которой мечтают жители других регионов России, где уже пришла осенняя погода", – подытожил Тишковец.

