Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму

18.08.2025

Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму

Конец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Конец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Характер погоды задался уже в прошедшие выходные – воздух прогрелся до 30–35 градусов при малооблачной и почти безветренной погоде. И такой температурный режим, по словам Тишковца, сохранится до конца лета.Температура морской воды будет на уровне 25–26 градусов, что поспособствует продолжению курортного сезона.Говоря о перспективах на сентябрь эксперт отметил, что бархатный сезон в Крыму наверняка состоится: и после окончания лета на полуострове ожидается ясная теплая погода, возможен небольшой дефицит осадков.Лето 2025 года в Крыму охарактеризовалось аномальной жарой – в пик сезона дневные показатели превышали +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимался до +40. В РИА Новости Крым составили подборку простых правил, как пережить жару.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиИз-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога

