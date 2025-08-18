Рейтинг@Mail.ru
Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
Конец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Конец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Новости
Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Конец лета и весь сентябрь в Крыму обещают быть жаркими и засушливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"До конца месяца в Крыму не будет ни капли дождя, погода миллион на миллион, ясная, и, соответственно, комфортная по температуре. В целом на два градуса теплее климатической нормы", – уточняет эксперт.

Характер погоды задался уже в прошедшие выходные – воздух прогрелся до 30–35 градусов при малооблачной и почти безветренной погоде. И такой температурный режим, по словам Тишковца, сохранится до конца лета.
Температура морской воды будет на уровне 25–26 градусов, что поспособствует продолжению курортного сезона.
Говоря о перспективах на сентябрь эксперт отметил, что бархатный сезон в Крыму наверняка состоится: и после окончания лета на полуострове ожидается ясная теплая погода, возможен небольшой дефицит осадков.
"В сентябре могут быть дождики небольшие, но температурный режим будет соответствовать бархатному сезону. Ничто не помешает продолжению отдыха и купанию", – подчеркнул Тишковец.
Лето 2025 года в Крыму охарактеризовалось аномальной жарой – в пик сезона дневные показатели превышали +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимался до +40. В РИА Новости Крым составили подборку простых правил, как пережить жару.
Лента новостейМолния