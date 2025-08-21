Рейтинг@Mail.ru
Володин выказался против трудоустройства релокантов в России - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Володин выказался против трудоустройства релокантов в России
Володин выказался против трудоустройства релокантов в России - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Володин выказался против трудоустройства релокантов в России
Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ... РИА Новости Крым, 21.08.2025
вячеслав володин
россия
трудоустройство
релоканты
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, уже сейчас в страну возвращаются релоканты, которые ранее предали родину и высказывались в поддержку киевского неонацистского режима, а теперь пытаются трудоустроиться в госкорпорации, крупные компании, а также государственные и муниципальные учреждения. В ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса, считает Володин."Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь", – заявил спикер ГД.Президент России Владимир Путин еще в 2023 году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявлял, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, вернулись обратно, и этот процесс продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕСВолодин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиянЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России
вячеслав володин, россия, трудоустройство, релоканты, новости
Володин выказался против трудоустройства релокантов в России

Релоканты не должны получать работу на госслужбе и в госкомпаниях – Володин

10:32 21.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях. Да и частным организациям надо понимать, кого они берут", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже сейчас в страну возвращаются релоканты, которые ранее предали родину и высказывались в поддержку киевского неонацистского режима, а теперь пытаются трудоустроиться в госкорпорации, крупные компании, а также государственные и муниципальные учреждения. В ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса, считает Володин.
"Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь", – заявил спикер ГД.
Президент России Владимир Путин еще в 2023 году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявлял, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, вернулись обратно, и этот процесс продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС
Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян
Эксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России
 
Вячеслав ВолодинРоссиятрудоустройствоРелокантыНовости
 
Лента новостейМолния