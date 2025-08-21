https://crimea.ria.ru/20250821/volodin-vykazalsya-protiv-trudoustroystva-relokantov-v-rossii-1148876972.html

Володин выказался против трудоустройства релокантов в России

Володин выказался против трудоустройства релокантов в России - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Володин выказался против трудоустройства релокантов в России

Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T10:32

2025-08-21T10:32

2025-08-21T10:25

вячеслав володин

россия

трудоустройство

релоканты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148876851_0:0:3088:1736_1920x0_80_0_0_871188c3a45c7186abfd38fae824100e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, уже сейчас в страну возвращаются релоканты, которые ранее предали родину и высказывались в поддержку киевского неонацистского режима, а теперь пытаются трудоустроиться в госкорпорации, крупные компании, а также государственные и муниципальные учреждения. В ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса, считает Володин."Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь", – заявил спикер ГД.Президент России Владимир Путин еще в 2023 году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявлял, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, вернулись обратно, и этот процесс продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕСВолодин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиянЭксперт оценил планы повысить налоги для уехавших из России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, россия, трудоустройство, релоканты, новости