Володин выказался против трудоустройства релокантов в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, уже сейчас в страну возвращаются релоканты, которые ранее предали родину и высказывались в поддержку киевского неонацистского режима, а теперь пытаются трудоустроиться в госкорпорации, крупные компании, а также государственные и муниципальные учреждения. В ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса, считает Володин."Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь", – заявил спикер ГД.Президент России Владимир Путин еще в 2023 году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявлял, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, вернулись обратно, и этот процесс продолжается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Релоканты в случае возвращения в Россию не должны иметь возможность трудоустройства на госслужбу и в госкомпании. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях. Да и частным организациям надо понимать, кого они берут", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже сейчас в страну возвращаются релоканты, которые ранее предали родину и высказывались в поддержку киевского неонацистского режима, а теперь пытаются трудоустроиться в госкорпорации, крупные компании, а также государственные и муниципальные учреждения. В ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса, считает Володин.
"Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь", – заявил спикер ГД.
Президент России Владимир Путин еще в 2023 году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявлял, что половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, вернулись обратно, и этот процесс продолжается.
