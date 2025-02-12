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Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС
Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС
Разрешение использовать в пищевой промышленности стран Евросоюза порошок из личинок желтого мучного червя хрущака является следствием санкционной политики... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T10:00
2025-02-12T10:00
европейский союз (ес)
политика
вячеслав володин
новости
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Разрешение использовать в пищевой промышленности стран Евросоюза порошок из личинок желтого мучного червя хрущака является следствием санкционной политики Запада и проблемами в агропромышленной отрасли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, вместо того, чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей.Он констатировал, что разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.В Евросоюзе 10 февраля вступило в силу разрешение использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом". В Еврокомиссии пришли к выводу, что его можно использовать при изготовлении хлеба, булочек, пирожных, макарон, картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, фруктовых и овощных компотов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России успешно справилась с санкциями – МишустинКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеВ Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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европейский союз (ес), политика, вячеслав володин, новости, санкции против россии
Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС

Применение в еде порошка из личинок в ЕС стало следствием санкций против России – Володин

10:00 12.02.2025
 
© Krit of Studio OMGПриготовленный бамбуковый червь
Приготовленный бамбуковый червь
© Krit of Studio OMG
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Разрешение использовать в пищевой промышленности стран Евросоюза порошок из личинок желтого мучного червя хрущака является следствием санкционной политики Запада и проблемами в агропромышленной отрасли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка. На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, вместо того, чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей.
"Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак", - заметил политик.
Он констатировал, что разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.
"В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб. Выводы делайте сами", - заключил спикер Госдумы.
В Евросоюзе 10 февраля вступило в силу разрешение использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом". В Еврокомиссии пришли к выводу, что его можно использовать при изготовлении хлеба, булочек, пирожных, макарон, картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, фруктовых и овощных компотов.
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