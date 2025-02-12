https://crimea.ria.ru/20250212/menyu-dlya-relokantov-volodin-vyskazalsya-o-pischevom-novovvedenii-v-es-1144110652.html

Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС

Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Меню для релокантов: Володин высказался о пищевом нововведении в ЕС

Разрешение использовать в пищевой промышленности стран Евросоюза порошок из личинок желтого мучного червя хрущака является следствием санкционной политики... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T10:00

2025-02-12T10:00

2025-02-12T10:00

европейский союз (ес)

политика

вячеслав володин

новости

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Разрешение использовать в пищевой промышленности стран Евросоюза порошок из личинок желтого мучного червя хрущака является следствием санкционной политики Запада и проблемами в агропромышленной отрасли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, вместо того, чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей.Он констатировал, что разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.В Евросоюзе 10 февраля вступило в силу разрешение использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом". В Еврокомиссии пришли к выводу, что его можно использовать при изготовлении хлеба, булочек, пирожных, макарон, картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, фруктовых и овощных компотов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России успешно справилась с санкциями – МишустинКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеВ Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), политика, вячеслав володин, новости, санкции против россии