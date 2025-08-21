https://crimea.ria.ru/20250821/restavratsiya-khanskogo-dvortsa--kak-prodvigayutsya-raboty-1148890685.html

Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам осмотра объекта.По его словам, к этому времени работы завершены на восьми объектах комплекса из шестнадцати. Еще четыре в стадии приемки – баня, библиотечный корпус, конюшенный корпус и соколиная башня. В главном и графском корпусах, ханской кухне, садах и парковых сооружениях работы продолжаются.На ханской кухне сейчас монтируют стропильную систему, проводят инъектирование бутовой кладки стен. В парковых сооружениях – реставрируют фонтаны, прокладывают инженерные сети и благоустраивают территории.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегдаКакие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится

