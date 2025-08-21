https://crimea.ria.ru/20250821/restavratsiya-khanskogo-dvortsa--kak-prodvigayutsya-raboty-1148890685.html
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы
Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T15:28
2025-08-21T15:28
2025-08-21T15:28
бахчисарай
"ханский дворец" в бахчисарае
юрий гоцанюк
реставрация
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148885365_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f9c6315ed18ac389593a1ec8490c87f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам осмотра объекта.По его словам, к этому времени работы завершены на восьми объектах комплекса из шестнадцати. Еще четыре в стадии приемки – баня, библиотечный корпус, конюшенный корпус и соколиная башня. В главном и графском корпусах, ханской кухне, садах и парковых сооружениях работы продолжаются.На ханской кухне сейчас монтируют стропильную систему, проводят инъектирование бутовой кладки стен. В парковых сооружениях – реставрируют фонтаны, прокладывают инженерные сети и благоустраивают территории.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегдаКакие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148885365_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69778a058fbfbf90490c2aa6cf33d7b8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, юрий гоцанюк, реставрация, новости крыма, крым
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы
Реставрация Ханского дворца завершена на 82% – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам осмотра объекта.
"Приемка работ по всему комплексу запланирована на декабрь 2026 года. В настоящее время стройготовность составляет 82%", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, к этому времени работы завершены на восьми объектах комплекса из шестнадцати. Еще четыре в стадии приемки – баня, библиотечный корпус, конюшенный корпус и соколиная башня. В главном и графском корпусах, ханской кухне, садах и парковых сооружениях работы продолжаются.
"В главном корпусе реставрируются кровли и штукатурные фасады, интерьеры и деревянные перекрытия, воссоздаются дымоходные трубы и пинакли, ведется укрепление и тонировка красочного слоя живописи. В графском корпусе проводятся демонтажные работы, реставрация оконных и дверных проемов, а также усиление фундаментов и грунтов", - проинформировал глава Сомина.
На ханской кухне сейчас монтируют стропильную систему, проводят инъектирование бутовой кладки стен. В парковых сооружениях – реставрируют фонтаны, прокладывают инженерные сети и благоустраивают территории.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: