Рейтинг@Mail.ru
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/restavratsiya-khanskogo-dvortsa--kak-prodvigayutsya-raboty-1148890685.html
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы
Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T15:28
2025-08-21T15:28
бахчисарай
"ханский дворец" в бахчисарае
юрий гоцанюк
реставрация
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148885365_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f9c6315ed18ac389593a1ec8490c87f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам осмотра объекта.По его словам, к этому времени работы завершены на восьми объектах комплекса из шестнадцати. Еще четыре в стадии приемки – баня, библиотечный корпус, конюшенный корпус и соколиная башня. В главном и графском корпусах, ханской кухне, садах и парковых сооружениях работы продолжаются.На ханской кухне сейчас монтируют стропильную систему, проводят инъектирование бутовой кладки стен. В парковых сооружениях – реставрируют фонтаны, прокладывают инженерные сети и благоустраивают территории.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегдаКакие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148885365_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69778a058fbfbf90490c2aa6cf33d7b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, юрий гоцанюк, реставрация, новости крыма, крым
Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы

Реставрация Ханского дворца завершена на 82% – Гоцанюк

15:28 21.08.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам осмотра объекта.
"Приемка работ по всему комплексу запланирована на декабрь 2026 года. В настоящее время стройготовность составляет 82%", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, к этому времени работы завершены на восьми объектах комплекса из шестнадцати. Еще четыре в стадии приемки – баня, библиотечный корпус, конюшенный корпус и соколиная башня. В главном и графском корпусах, ханской кухне, садах и парковых сооружениях работы продолжаются.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Ханский дворец в Бахчисарае
"В главном корпусе реставрируются кровли и штукатурные фасады, интерьеры и деревянные перекрытия, воссоздаются дымоходные трубы и пинакли, ведется укрепление и тонировка красочного слоя живописи. В графском корпусе проводятся демонтажные работы, реставрация оконных и дверных проемов, а также усиление фундаментов и грунтов", - проинформировал глава Сомина.
На ханской кухне сейчас монтируют стропильную систему, проводят инъектирование бутовой кладки стен. В парковых сооружениях – реставрируют фонтаны, прокладывают инженерные сети и благоустраивают территории.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда
Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в Крыму
Бахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
 
Бахчисарай"Ханский дворец" в БахчисараеЮрий ГоцанюкРеставрацияНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12В Севастополе спасатель пришла на помощь туристу с сердечным приступом
18:05В Судаке отключили воду
18:00Обстановка на Крымском мосту сейчас - что с очередями
17:42Бензин на заправках Севастополя появится в ближайшие дни - Развожаев
17:32Площадь сливовых и персиковых садов в Крыму выросла на треть с 2014 года
17:09В Феодосии вечером будет громко
16:40Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов
16:17Пожар в Севастополе локализован на площади 12 гектаров
15:50Пожар в Севастополе разросся до 12 га - есть угроза частным домам
15:34Юрию Энтину 90 лет – поэта поздравил Владимир Путин
15:28Реставрация Ханского дворца – как продвигаются работы
14:55Движение по Камышовому шоссе в Севастополе перекрыто из-за пожара
14:46В группировке войск "Север" сменился командующий
14:29В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
14:25"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
14:20Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
14:07Встреча Путина и Зеленского – названо условие
13:56Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
13:53"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
13:48Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
Лента новостейМолния