https://crimea.ria.ru/20250821/pozhar-v-sevastopole-v-rayone-kamyshovogo-shosse-polnostyu-potushili-1148899277.html

Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили

Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили

Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T22:04

2025-08-21T22:04

2025-08-21T22:11

пожар

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

происшествия

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148898388_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1048f27b763fdc0c2ee0340166d4d7dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250821/masshtabnyy-pozhar-na-7-tysyach-ga-v-krymu---spaseny-4-sela-1148897080.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, происшествия, мчс севастополя