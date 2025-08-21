Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили
22:04 21.08.2025 (обновлено: 22:11 21.08.2025)
© ГУ МЧС России и городу СевастополюПожар в Севастополе
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.
"В 21:41 пожар ликвидирован полностью. Всего к тушению привлекались 109 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 специалиста и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
