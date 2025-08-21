Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T22:04
2025-08-21T22:11
пожар
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
происшествия
мчс севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
севастополь
крым
пожар, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, происшествия, мчс севастополя
Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили

Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили

22:04 21.08.2025 (обновлено: 22:11 21.08.2025)
 
Пожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Севастополе в районе Камышового шоссе полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.
"В 21:41 пожар ликвидирован полностью. Всего к тушению привлекались 109 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 специалиста и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в четверг около 13 часов. Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит здание ресторана и находящаяся вокруг растительность. Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 3 гектаров. Движение по Камышовому шоссе ограничили. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
