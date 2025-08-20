Рейтинг@Mail.ru
На западе Крыма громко - что происходит - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/na-zapade-kryma-gromko---chto-proiskhodit-1148852930.html
На западе Крыма громко - что происходит
На западе Крыма громко - что происходит - РИА Новости Крым, 20.08.2025
На западе Крыма громко - что происходит
Громкие звуки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с учебными тренировками военных. Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T10:43
2025-08-20T10:43
крым
новости крыма
евпатория
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145780371_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7440905540b1b5e6758bccee1ee3915b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с учебными тренировками военных. Об этом сообщили в городской администрации. Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметыВзрывы на востоке Крыма - власти объяснили причинуГромкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145780371_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ffed189d47c17ac862315d646d5b6b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя
На западе Крыма громко - что происходит

Громкие звуки в Евпатории связаны с военными учениями - власти

10:43 20.08.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваЕвпатория
Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с учебными тренировками военных. Об этом сообщили в городской администрации.
"Уважаемые жители и гости города! Информируем, что сегодня с 10:30 до 13:00 будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину
Громкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
 
КрымНовости КрымаЕвпаторияУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Новости СВО: киевский режим теряет позиции и тысячи боевиков
12:52В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
12:33Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
12:20Из горящего торгового центра "Лапландия" в Кемерово спаслись 860 человек
12:11Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
12:02Севастопольца приговорили к 18 годам за жесткое убийство знакомого
11:55Магнитные бури на Земле - планета в зоне действия корональной дыры
11:41Крымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу Киева
11:21Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
11:10Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
10:59Украинские диверсанты задержаны в Брянской области
10:55Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
10:43На западе Крыма громко - что происходит
10:24На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
10:20Более 229 тысяч школьников сядут за парты в Крыму в сентябре
09:59Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
09:39В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
09:32Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области
09:18Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
09:17Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
Лента новостейМолния