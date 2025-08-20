https://crimea.ria.ru/20250820/na-zapade-kryma-gromko---chto-proiskhodit-1148852930.html
На западе Крыма громко - что происходит
На западе Крыма громко - что происходит - РИА Новости Крым, 20.08.2025
На западе Крыма громко - что происходит
Громкие звуки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с учебными тренировками военных. Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T10:43
2025-08-20T10:43
2025-08-20T10:43
крым
новости крыма
евпатория
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145780371_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7440905540b1b5e6758bccee1ee3915b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Евпатории, которые жители и гости города могут слышать в среду днем, связаны с учебными тренировками военных. Об этом сообщили в городской администрации. Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметыВзрывы на востоке Крыма - власти объяснили причинуГромкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145780371_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ffed189d47c17ac862315d646d5b6b2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя
На западе Крыма громко - что происходит
Громкие звуки в Евпатории связаны с военными учениями - власти