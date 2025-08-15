https://crimea.ria.ru/20250815/na-kerchenskom-poluostrove-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety--1148734186.html

На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы

На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 15.08.2025

На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы

Уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу на Багеровском полигоне Ленинского района Крыма. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T10:40

2025-08-15T10:40

2025-08-15T10:41

крым

новости крыма

ленинский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144692264_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_dad2115fa421652d4fe8522a558a9a9c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу на Багеровском полигоне Ленинского района Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и жителей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыДва сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя