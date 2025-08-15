Рейтинг@Mail.ru
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/na-kerchenskom-poluostrove-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety--1148734186.html
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 15.08.2025
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
Уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу на Багеровском полигоне Ленинского района Крыма. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T10:40
2025-08-15T10:41
крым
новости крыма
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144692264_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_dad2115fa421652d4fe8522a558a9a9c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу на Багеровском полигоне Ленинского района Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и жителей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыДва сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144692264_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_3b43ce516504d36e8428a9f7f07f3415.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность республики крым и севастополя
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы

В Ленинском районе Крыма 15 августа уничтожат взрывоопасные предметы времен ВОВ

10:40 15.08.2025 (обновлено: 10:41 15.08.2025)
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу на Багеровском полигоне Ленинского района Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.
"15 августа во второй половине дня на Багеровсом полигоне планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Крымчан и жителей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области
 
КрымНовости КрымаЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
12:12В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
11:50Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
11:27Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
11:22Опасный астероид приближается к Земле
11:03Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
10:59Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
10:44ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
10:40На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
10:32В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети
10:24В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
09:24Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
09:11ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя
08:56Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах
08:46Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назад
08:24Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
08:08На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров
07:56Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
07:20Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
07:11Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
Лента новостейМолния