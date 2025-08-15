https://crimea.ria.ru/20250815/na-kerchenskom-poluostrove-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety--1148734186.html
На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу на Багеровском полигоне Ленинского района Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и жителей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыДва сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области
