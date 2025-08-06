https://crimea.ria.ru/20250806/v-sevastopole-unichtozhili-boevuyu-chast-bespilotnika-vsu-1148530924.html

В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ

В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ

В Севастополе пиротехники МЧС России уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ и взрывоопасный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T15:11

2025-08-06T15:11

2025-08-06T15:24

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС России уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ и взрывоопасный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.По информации МЧС, о подозрительной находке возле виноградника в районе садоводческого товарищества "Берег" сообщили очевидцы."Пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю установили, что взрывоопасный предмет современного образца и стоит на вооружении врага. Его уничтожили прямо на месте обнаружения путем контролируемого подрыва", – рассказали спасатели.В тот же день работы велись и на спецполигоне: там силы МЧС ликвидировали боевую часть вражеского ударного беспилотника самолетного типа, который был обнаружен в Парке Победы.В ночь на среду над Крымом были ликвидированы 12 украинских беспилотников.В Ростовской области после атаки ВСУ дрон упал на дорогу. Также сообщалось, что из-за атаки ВСУ на регион была повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были нейтрализованы 16 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс севастополя, видео