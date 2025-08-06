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В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ
В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ
В Севастополе пиротехники МЧС России уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ и взрывоопасный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС России уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ и взрывоопасный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.По информации МЧС, о подозрительной находке возле виноградника в районе садоводческого товарищества "Берег" сообщили очевидцы."Пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю установили, что взрывоопасный предмет современного образца и стоит на вооружении врага. Его уничтожили прямо на месте обнаружения путем контролируемого подрыва", – рассказали спасатели.В тот же день работы велись и на спецполигоне: там силы МЧС ликвидировали боевую часть вражеского ударного беспилотника самолетного типа, который был обнаружен в Парке Победы.В ночь на среду над Крымом были ликвидированы 12 украинских беспилотников.В Ростовской области после атаки ВСУ дрон упал на дорогу. Также сообщалось, что из-за атаки ВСУ на регион была повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были нейтрализованы 16 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мчс севастополя, видео
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В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ

В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ и взрывоопасный предмет

15:11 06.08.2025 (обновлено: 15:24 06.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники МЧС России уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ и взрывоопасный предмет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
"Вражеский взрывоопасный предмет и боевую часть беспилотника уничтожили севастопольские пиротехники МЧС России. Обе операции провели в течение одного дня", – проинформировали в ведомстве.
По информации МЧС, о подозрительной находке возле виноградника в районе садоводческого товарищества "Берег" сообщили очевидцы.
"Пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю установили, что взрывоопасный предмет современного образца и стоит на вооружении врага. Его уничтожили прямо на месте обнаружения путем контролируемого подрыва", – рассказали спасатели.
В тот же день работы велись и на спецполигоне: там силы МЧС ликвидировали боевую часть вражеского ударного беспилотника самолетного типа, который был обнаружен в Парке Победы.
"Благодаря профессионализму сотрудников чрезвычайного ведомства и содействию иных экстренных служб мероприятия прошли штатно, без угрозы населению и инфраструктуре", – подчеркнули в МЧС.
В ночь на среду над Крымом были ликвидированы 12 украинских беспилотников.
В Ростовской области после атаки ВСУ дрон упал на дорогу. Также сообщалось, что из-за атаки ВСУ на регион была повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были нейтрализованы 16 беспилотников.
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МЧС Севастополя
 
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