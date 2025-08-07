https://crimea.ria.ru/20250807/vzryvy-na-vostoke-kryma---vlasti-obyasnili-prichinu-1148549816.html

Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину

Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину

Жителей и гостей Ленинского района полуострова предупредили о возможных громких звуках в четверг.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района полуострова предупредили о возможных громких звуках в четверг. Сообщение о возможных громких звуках опубликовано в Telegram-канале правительства РК.В администрации района призывают жителей и гостей региона не паниковать, а также по возможности не выезжать на указанную территорию.Работы по ликвидации боеприпасов периодически проводятся на полуострове. В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

