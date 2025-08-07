Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину
Жителей и гостей Ленинского района полуострова предупредили о возможных громких звуках в четверг. Сообщение о возможных громких звуках опубликовано в... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T10:24
2025-08-07T10:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района полуострова предупредили о возможных громких звуках в четверг. Сообщение о возможных громких звуках опубликовано в Telegram-канале правительства РК.В администрации района призывают жителей и гостей региона не паниковать, а также по возможности не выезжать на указанную территорию.Работы по ликвидации боеприпасов периодически проводятся на полуострове. В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Взрывы на востоке Крыма - власти объяснили причину

В Ленинском районе Крыма планируют уничтожать взрывоопасные предметы

10:24 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района полуострова предупредили о возможных громких звуках в четверг. Сообщение о возможных громких звуках опубликовано в Telegram-канале правительства РК.
"В Ленинском районе может быть громко. Сегодня во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в 4 км севернее от с. Бондаренково, планируются подрывы взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
В администрации района призывают жителей и гостей региона не паниковать, а также по возможности не выезжать на указанную территорию.
Работы по ликвидации боеприпасов периодически проводятся на полуострове. В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России на полигоне "Опук". Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
Кроме того, с февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы
 
