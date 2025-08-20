Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 20.08.2025
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
52-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в среду пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 20.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148852172_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ad5b8ae5ac0307a98f6e899de326797a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 52-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в среду пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, авария произошла 19 августа в 23:30 на автодороге "Керчь – Симферополь - Севастополь". 32-летний водитель автомобиля Kia K5, двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя, сбил 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.Накануне страшное ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо пострадали, произошло на трассе "Таврида" в районе Феодосии, сообщали ранее в МВД по региону.
РИА Новости Крым
Новости
дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, новости крыма, бахчисарайский район, крым, мвд по республике крым, происшествия
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода

На трассе "Таврида" пешеход погиб под колесами иномарки

10:24 20.08.2025
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП на трассе "Таврида". 19.08.25
Смертельное ДТП на трассе Таврида. 19.08.25
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 52-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в среду пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, авария произошла 19 августа в 23:30 на автодороге "Керчь – Симферополь - Севастополь". 32-летний водитель автомобиля Kia K5, двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя, сбил 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
"В результате ДТП пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью", – констатировали в полиции.
По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Накануне страшное ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо пострадали, произошло на трассе "Таврида" в районе Феодосии, сообщали ранее в МВД по региону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
 
