На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода - РИА Новости Крым, 20.08.2025
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
52-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в среду пресс-служба МВД по республике.
2025-08-20T10:24
2025-08-20T10:24
2025-08-20T10:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. 52-летний пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в среду пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, авария произошла 19 августа в 23:30 на автодороге "Керчь – Симферополь - Севастополь". 32-летний водитель автомобиля Kia K5, двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя, сбил 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.Накануне страшное ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо пострадали, произошло на трассе "Таврида" в районе Феодосии, сообщали ранее в МВД по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверкуСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушкаТри человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
2025
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
На трассе "Таврида" пешеход погиб под колесами иномарки