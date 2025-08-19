https://crimea.ria.ru/20250819/voditel-pogib-rebenok-i-troe-vzroslykh-postradali-v-strashnom-dtp-v-krymu-1148843682.html

Водитель погиб, ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Страшное ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо, в том числе ребенок пострадали, произошло на трассе "Таврида" в районе Феодосии. Об этом сообщают пресс-службы МВД и прокуратуры Крыма.Так, по информации пресс-службы МВД по региону, авария произошла днем во вторник на трассе федерального значения "Таврида" автодороги "Керчь-Симферополь-Севастополь".49-летний водитель автомобиля Lexus погиб. Три взрослых пассажира и один девятилетний ребенок доставлены в больницу с различными травмами, отметили в ведомстве.Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее во вторник также сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы с Крымом.

