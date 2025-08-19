Рейтинг@Mail.ru
Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами - РИА Новости Крым, 19.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250819/vozle-granitsy-s-krymom-proizoshlo-smertelnoe-dtp-s-furami-1148833661.html
Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами
Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщает региональный главк МВД России.По данным ведомства, авария произошла во вторник утром.По факту ДТП проводится проверка. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи.Как сообщается в социальных сетях, авария произошла недалеко от автомобильного пункта пропуска "Чонгар" близ административной границы с Крымом.
херсонская область
чонгар
дтп, херсонская область, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), чонгар
Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами

Один человек погиб в ДТП с двумя фурами и "Газелью" возле границы с Крымом на Херсонщине

12:36 19.08.2025
 
© ГУ МВД России по Херсонской областиДТП на автодороге "Симферополь-Ростов на Дону" в Геническом городском округе
ДТП на автодороге Симферополь-Ростов на Дону в Геническом городском округе
© ГУ МВД России по Херсонской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
По данным ведомства, авария произошла во вторник утром.
"На 471-м километре автодороги Р-280 "Симферополь – Ростов-на-Дону" в Геническом округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортных средств и автомашины "Газель". В результате столкновения один человек от полученных травм скончался на месте, один доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи.
Как сообщается в социальных сетях, авария произошла недалеко от автомобильного пункта пропуска "Чонгар" близ административной границы с Крымом.
