Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы РИА Новости Крым, 19.08.2025
дтп
херсонская область
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
чонгар
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщает региональный главк МВД России.По данным ведомства, авария произошла во вторник утром.По факту ДТП проводится проверка. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи.Как сообщается в социальных сетях, авария произошла недалеко от автомобильного пункта пропуска "Чонгар" близ административной границы с Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
Один человек погиб в ДТП с двумя фурами и "Газелью" возле границы с Крымом на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
По данным ведомства, авария произошла во вторник утром.
"На 471-м километре автодороги Р-280 "Симферополь – Ростов-на-Дону" в Геническом округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортных средств и автомашины "Газель". В результате столкновения один человек от полученных травм скончался на месте, один доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи.
Как сообщается в социальных сетях, авария произошла недалеко от автомобильного пункта пропуска "Чонгар" близ административной границы с Крымом.
