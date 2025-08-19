https://crimea.ria.ru/20250819/vozle-granitsy-s-krymom-proizoshlo-smertelnoe-dtp-s-furami-1148833661.html

Возле границы с Крымом произошло смертельное ДТП с фурами

Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух большегрузов и "Газели" на трассе Р-280 "Новороссия" в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщает региональный главк МВД России.По данным ведомства, авария произошла во вторник утром.По факту ДТП проводится проверка. На месте работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи.Как сообщается в социальных сетях, авария произошла недалеко от автомобильного пункта пропуска "Чонгар" близ административной границы с Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка

