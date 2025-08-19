Рейтинг@Mail.ru
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего - РИА Новости Крым, 19.08.2025
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего - РИА Новости Крым, 19.08.2025
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
Ночью в Краснодарском крае вблизи Горячего Ключа грузовой автомобиль Dongfeng врезался в стоящую "Ниву" и сбил двух рабочих, один их них погиб на месте. Об этом РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ночью в Краснодарском крае вблизи Горячего Ключа грузовой автомобиль Dongfeng врезался в стоящую "Ниву" и сбил двух рабочих, один их них погиб на месте. Об этом сообщает полиция Кубани.По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на вторник на трассе возле Горячего Ключа. "Нива" с прицепом стояла, на ней были дорожные знаки, информирующие об объезде, а рядом с машиной – двое дорожных рабочих. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту смертельного ДТП проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице.
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

На Кубани грузовик снес "Ниву" и насмерть сбил дорожного рабочего

11:19 19.08.2025 (обновлено: 11:20 19.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ночью в Краснодарском крае вблизи Горячего Ключа грузовой автомобиль Dongfeng врезался в стоящую "Ниву" и сбил двух рабочих, один их них погиб на месте. Об этом сообщает полиция Кубани.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на вторник на трассе возле Горячего Ключа. "Нива" с прицепом стояла, на ней были дорожные знаки, информирующие об объезде, а рядом с машиной – двое дорожных рабочих.
"На месте ДТП скончался 53-летний мужчина, второй - госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – уточняют в МВД.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту смертельного ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице.
