На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
2025-08-19T11:19
2025-08-19T11:19
2025-08-19T11:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ночью в Краснодарском крае вблизи Горячего Ключа грузовой автомобиль Dongfeng врезался в стоящую "Ниву" и сбил двух рабочих, один их них погиб на месте. Об этом сообщает полиция Кубани.По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на вторник на трассе возле Горячего Ключа. "Нива" с прицепом стояла, на ней были дорожные знаки, информирующие об объезде, а рядом с машиной – двое дорожных рабочих. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту смертельного ДТП проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подросткаВо время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиВ Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
11:19 19.08.2025 (обновлено: 11:20 19.08.2025)