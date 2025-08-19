https://crimea.ria.ru/20250819/na-kubani-gruzovik-nasmert-sbil-dorozhnogo-rabochego-1148831809.html

На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего - РИА Новости Крым, 19.08.2025

На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего

Ночью в Краснодарском крае вблизи Горячего Ключа грузовой автомобиль Dongfeng врезался в стоящую "Ниву" и сбил двух рабочих, один их них погиб на месте. Об этом РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T11:19

2025-08-19T11:19

2025-08-19T11:20

россия

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

новости

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148831687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_463df407d61f278459b4b6e8dbd4714b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ночью в Краснодарском крае вблизи Горячего Ключа грузовой автомобиль Dongfeng врезался в стоящую "Ниву" и сбил двух рабочих, один их них погиб на месте. Об этом сообщает полиция Кубани.По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на вторник на трассе возле Горячего Ключа. "Нива" с прицепом стояла, на ней были дорожные знаки, информирующие об объезде, а рядом с машиной – двое дорожных рабочих. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту смертельного ДТП проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подросткаВо время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиВ Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости, дтп