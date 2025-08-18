https://crimea.ria.ru/20250818/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-inomarka-nasmert-sbila-podrostka-1148822545.html

В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка

В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 18.08.2025

В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка

В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 18.08.2025

2025-08-18T21:22

2025-08-18T21:22

2025-08-18T21:31

новости крыма

крым

прокуратура республики крым

происшествия

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

красногвардейский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45c3928a1ae108bbbbd6d6441f6d28b9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма.По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Новороссия" возле села Амурское. Водитель Chevrolet Lacetti сбила двух подростков, переходящих дорогу в неположенном месте.А также отметили, что признаков алкогольного опьянению у водителя не зафиксировано.В прокуратуре Крыма добавили, что подростки выбежали на дорогу из-за стоящих в заторе автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в региональном управлении прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверкуВо время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка

крым

красногвардейский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, красногвардейский район