В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T21:22
2025-08-18T21:22
2025-08-18T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма.По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Новороссия" возле села Амурское. Водитель Chevrolet Lacetti сбила двух подростков, переходящих дорогу в неположенном месте.А также отметили, что признаков алкогольного опьянению у водителя не зафиксировано.В прокуратуре Крыма добавили, что подростки выбежали на дорогу из-за стоящих в заторе автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в региональном управлении прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверкуВо время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
21:22 18.08.2025 (обновлено: 21:31 18.08.2025)