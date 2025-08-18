Рейтинг@Mail.ru
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-inomarka-nasmert-sbila-podrostka-1148822545.html
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T21:22
2025-08-18T21:31
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45c3928a1ae108bbbbd6d6441f6d28b9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма.По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Новороссия" возле села Амурское. Водитель Chevrolet Lacetti сбила двух подростков, переходящих дорогу в неположенном месте.А также отметили, что признаков алкогольного опьянению у водителя не зафиксировано.В прокуратуре Крыма добавили, что подростки выбежали на дорогу из-за стоящих в заторе автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в региональном управлении прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверкуВо время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_2132f3eb656025619883bda51e9f824e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, красногвардейский район
В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка

Подросток погиб под колесами иномарки в Красногвардейском районе Крыма

21:22 18.08.2025 (обновлено: 21:31 18.08.2025)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма иномарка сбила двух подростков: один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает МВД Крыма.
По предварительным данным, авария произошла на автодороге "Новороссия" возле села Амурское. Водитель Chevrolet Lacetti сбила двух подростков, переходящих дорогу в неположенном месте.
"В результате ДТП 13-летний подросток смертельно травмирован, второй 13-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
А также отметили, что признаков алкогольного опьянению у водителя не зафиксировано.
В прокуратуре Крыма добавили, что подростки выбежали на дорогу из-за стоящих в заторе автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства выясняются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в региональном управлении прокуратуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
 
Новости КрымаКрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКрасногвардейский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
21:52Магнитные бури обрушатся на Землю 19 и 20 августа
21:39Главные заявления Трампа и Зеленского во время встречи в Белом Доме
21:22В Красногвардейском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка
21:07Трамп: Россия давно говорила о неприятии вступления Украины в НАТО
20:49Трамп заявил о прекращении поддержки Украины без заключения сделки
20:39Выборы на Украине во время военных действий невозможны – Зеленский
20:37Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта
20:30Зеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступках
20:23В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского
20:14Москва не приемлет на Украине воинского контингента НАТО – МИД России
19:51Каждый третий перевозчик в Крыму нарушает налоговое законодательство
19:28Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
19:10Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
18:48Промысел в Азовском и Черном морях опережает показатели
18:34В Крыму предупредили об усилении информационных атак
18:16Опасность пожаров: в Крыму объявили экстренное предупреждение
17:43В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
17:26Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
17:02В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
Лента новостейМолния