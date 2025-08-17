https://crimea.ria.ru/20250817/v-sochi-vo-vremya-dzhippinga-pogibli-dva-cheloveka-1148796768.html
Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи перевернулся УАЗ с туристами – два человека погибли и еще семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.По предварительным данным, в селе Третья Рота водитель внедорожника УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, инициирована проверка.Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушкиВ Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человекВ Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек
21:22 17.08.2025 (обновлено: 22:03 17.08.2025)