Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
В Лазаревском районе Сочи перевернулся УАЗ с туристами – два человека погибли и еще семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского... РИА Новости Крым, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи перевернулся УАЗ с туристами – два человека погибли и еще семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.По предварительным данным, в селе Третья Рота водитель внедорожника УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, инициирована проверка.Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы.
Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали

В Сочи УАЗ опрокинулся во время джиппинга – двое погибли и семеро пострадали

21:22 17.08.2025 (обновлено: 22:03 17.08.2025)
 
© 23 МВДДТП в Сочи
ДТП в Сочи
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи перевернулся УАЗ с туристами – два человека погибли и еще семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.
По предварительным данным, в селе Третья Рота водитель внедорожника УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение.

"В ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадали шесть пассажиров и водитель", – уточнили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи утром в воскресенье произошло ДТП с участием внедорожника, в котором находились туристы.
