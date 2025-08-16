https://crimea.ria.ru/20250816/v-sevastopole-82-letniy-voditel-sbil-pozhiluyu-zhenschinu-na-perekhode-1148771339.html
В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На шоссе в Севастополе под колеса легкового автомобиля под управлением 82-летнего водителя попала пожилая женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.Предварительно известно, что ДТП произошло автодороге "5-й километр Балаклавского шоссе – мыс Фиолент" в 11-45.Пострадавшая женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу, добавили в ГАИ.Отмечается, что состояние опьянения у водителя не установили. ГАИ проводит проверку.Ранее в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей, сбил подростка и скрылся с места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в ЕгиптеВ Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек
