В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Севастополе 82-летний водитель сбил пожилую женщину на переходе
На шоссе в Севастополе под колеса легкового автомобиля под управлением 82-летнего водителя попала пожилая женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На шоссе в Севастополе под колеса легкового автомобиля под управлением 82-летнего водителя попала пожилая женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.Предварительно известно, что ДТП произошло автодороге "5-й километр Балаклавского шоссе – мыс Фиолент" в 11-45.Пострадавшая женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу, добавили в ГАИ.Отмечается, что состояние опьянения у водителя не установили. ГАИ проводит проверку.Ранее в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей, сбил подростка и скрылся с места происшествия.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На шоссе в Севастополе под колеса легкового автомобиля под управлением 82-летнего водителя попала пожилая женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Предварительно известно, что ДТП произошло автодороге "5-й километр Балаклавского шоссе – мыс Фиолент" в 11-45.

"82-летний водитель автомобиля Peugeot 206 произвел наезд на 69-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля", – сказано в сообщении ведомства.

Пострадавшая женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу, добавили в ГАИ.
Отмечается, что состояние опьянения у водителя не установили. ГАИ проводит проверку.
Ранее в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей, сбил подростка и скрылся с места происшествия.
