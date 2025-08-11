https://crimea.ria.ru/20250811/tri-cheloveka-pogibli-i-30-postradali-v-dtp-v-krymu-1148657233.html
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
2025-08-11T19:59
2025-08-11T19:59
2025-08-11T19:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло четыре аварии. В результате пятеро пострадали, в том числе двое детей.Правоохранители пресекли 190 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 16 водителей попались пьяными повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.В том числе, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять школьников за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков.Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.Неделей ранее Госавтоинспекция республики сообщала, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и пострадали 34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в КерчьВ Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больницеВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.
"В период с 4 по 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых тори человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло четыре аварии. В результате пятеро пострадали, в том числе двое детей.
Правоохранители пресекли 190 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 16 водителей попались пьяными повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В том числе, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять школьников за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков.
"За прошедшую неделю на территории Республики Крым зафиксировано 25 фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними без права управления. Несовершеннолетние водители и их родители (законные представители) привлечены к административной ответственности", - уточнили в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.
Неделей ранее Госавтоинспекция республики сообщала
, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и пострадали 34.
