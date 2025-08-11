Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250811/tri-cheloveka-pogibli-i-30-postradali-v-dtp-v-krymu-1148657233.html
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T19:59
2025-08-11T19:42
ситуация на дорогах крыма
крым
госавтоинспекция крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f8aed03429cf0b4668be24b397031b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло четыре аварии. В результате пятеро пострадали, в том числе двое детей.Правоохранители пресекли 190 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 16 водителей попались пьяными повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.В том числе, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять школьников за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков.Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.Неделей ранее Госавтоинспекция республики сообщала, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и пострадали 34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в КерчьВ Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больницеВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613822_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eaefc8f155975377f6c92014f94a0394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, госавтоинспекция крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму

На дорогах Крыма за неделю в ДТП погибли трое и 30 человек пострадали

19:59 11.08.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаМассовое ДТП в Симферополе
Массовое ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.
"В период с 4 по 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых тори человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло четыре аварии. В результате пятеро пострадали, в том числе двое детей.
Правоохранители пресекли 190 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 16 водителей попались пьяными повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В том числе, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять школьников за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков.

"За прошедшую неделю на территории Республики Крым зафиксировано 25 фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними без права управления. Несовершеннолетние водители и их родители (законные представители) привлечены к административной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.
Неделей ранее Госавтоинспекция республики сообщала, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и пострадали 34.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымГосавтоинспекция КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
19:59Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
19:40Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"
19:25Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
19:12В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
19:01Движение транспорта на въезде в Симферополь возобновили
18:46Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине
18:38ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов
18:27На въезде в Симферополь большая пробка – видео
18:22"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе
18:00Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию
17:42Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах
17:28Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео
17:06Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
16:50Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное
16:30В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей
16:22Крымский мост - оперативные данные по очередям
16:16В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
15:28Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
15:21Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар
Лента новостейМолния