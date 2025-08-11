https://crimea.ria.ru/20250811/tri-cheloveka-pogibli-i-30-postradali-v-dtp-v-krymu-1148657233.html

Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму

Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму

На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T19:59

2025-08-11T19:59

2025-08-11T19:42

ситуация на дорогах крыма

крым

госавтоинспекция крыма

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f8aed03429cf0b4668be24b397031b62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло четыре аварии. В результате пятеро пострадали, в том числе двое детей.Правоохранители пресекли 190 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения, в том числе 16 водителей попались пьяными повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.В том числе, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять школьников за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков.Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.Неделей ранее Госавтоинспекция республики сообщала, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и пострадали 34.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в КерчьВ Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больницеВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госавтоинспекция крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма