Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250810/v-sevastopole-sbitaya-vo-dvore-devushka-skonchalas-v-bolnitse-1148620949.html
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице - РИА Новости Крым, 10.08.2025
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
Девушка-пешеход, сбитая накануне в одном из севастопольских дворов в районе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции и получившая множественные травмы,... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T10:35
2025-08-10T10:35
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
крым
происшествия
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996835_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93de1b9b3c6998ed0a9e1865084eeeb5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Девушка-пешеход, сбитая накануне в одном из севастопольских дворов в районе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции и получившая множественные травмы, скончалась в больнице. Это следует из сообщения прокуратуры Севастополя.Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, а водитель был направлен на медицинское освидетельствование.Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту гибели девушки. В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в МВД Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедистаЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996835_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ed92329c565b04dc240b936497235bb0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, крым, происшествия, прокуратура города севастополя
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице

В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице - прокуратура

10:35 10.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Девушка-пешеход, сбитая накануне в одном из севастопольских дворов в районе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции и получившая множественные травмы, скончалась в больнице. Это следует из сообщения прокуратуры Севастополя.
Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, а водитель был направлен на медицинское освидетельствование.
"16-летняя девушка была госпитализирована в медучреждение с сотрясением головного мозга и политравмой, где скончалась сегодня ночью. По результатам медицинского освидетельствования водителя признаков опьянения не обнаружено", - говорится в доведенной общественности информации.
Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту гибели девушки. В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в МВД Севастополя.
"Прокуратура контролирует ход проведения проверок по факту совершения дорожно-транспортных происшествий и принятие процессуальных решений".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяКрымПроисшествияПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
11:31Аэропорт Геленджика закрыт
11:05Ограничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация
10:35В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
10:11Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
10:03Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
09:48Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
09:05Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов
08:48Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ
08:21Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД
07:53Дело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрыли
07:33Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
07:29Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
07:06Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
00:01В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода
00:00Какой сегодня праздник: 10 августа
21:59Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
21:4480 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
21:41Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
21:16Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Лента новостейМолния