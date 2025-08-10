https://crimea.ria.ru/20250810/v-sevastopole-sbitaya-vo-dvore-devushka-skonchalas-v-bolnitse-1148620949.html

В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Девушка-пешеход, сбитая накануне в одном из севастопольских дворов в районе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции и получившая множественные травмы, скончалась в больнице. Это следует из сообщения прокуратуры Севастополя.Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, а водитель был направлен на медицинское освидетельствование.Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту гибели девушки. В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в МВД Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедистаЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе

