https://crimea.ria.ru/20250809/sdulo-vetrom-na-dorogu-na-vostoke-kryma-nasmert-sbili-velosipedista-1148607741.html
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова - потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T13:50
2025-08-09T13:50
2025-08-09T13:50
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
гаи
крым
новости крыма
ленинский район
трасса таврида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148607448_0:73:845:548_1920x0_80_0_0_40ce3df1be06c4275f40894bf080afab.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова - потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Смертельное ДТП произошло в субботу, около половины девятого утра на трассе "Таврида", вблизи села Горностаевка.Велосипедист погиб, уточнили в ГАИ. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.Ранее на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает севастопольская полиция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питбайкер погиб под колесами грузовика в АлуштеСмертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет судПять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148607448_9:0:838:622_1920x0_80_0_0_b132d2a809e94044fa0203fcacd138bb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, гаи, крым, новости крыма, ленинский район, трасса таврида
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе Крыма