Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста - РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T13:50

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

гаи

крым

новости крыма

ленинский район

трасса таврида

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148607448_0:73:845:548_1920x0_80_0_0_40ce3df1be06c4275f40894bf080afab.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова - потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Смертельное ДТП произошло в субботу, около половины девятого утра на трассе "Таврида", вблизи села Горностаевка.Велосипедист погиб, уточнили в ГАИ. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.Ранее на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает севастопольская полиция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питбайкер погиб под колесами грузовика в АлуштеСмертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет судПять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе

2025

Новости

