Рейтинг@Mail.ru
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250809/sdulo-vetrom-na-dorogu-na-vostoke-kryma-nasmert-sbili-velosipedista-1148607741.html
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова - потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T13:50
2025-08-09T13:50
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
гаи
крым
новости крыма
ленинский район
трасса таврида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148607448_0:73:845:548_1920x0_80_0_0_40ce3df1be06c4275f40894bf080afab.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова - потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Смертельное ДТП произошло в субботу, около половины девятого утра на трассе "Таврида", вблизи села Горностаевка.Велосипедист погиб, уточнили в ГАИ. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.Ранее на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает севастопольская полиция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питбайкер погиб под колесами грузовика в АлуштеСмертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет судПять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148607448_9:0:838:622_1920x0_80_0_0_b132d2a809e94044fa0203fcacd138bb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, гаи, крым, новости крыма, ленинский район, трасса таврида
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе Крыма

13:50 09.08.2025
 
© ГАИ КрымаДТП
ДТП
© ГАИ Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова - потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Смертельное ДТП произошло в субботу, около половины девятого утра на трассе "Таврида", вблизи села Горностаевка.

"Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на велосипедиста 1957 года рождения, который двигался в попутном направлении по правой обочине. Велосипедиста порывом сильного ветра занесло на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Велосипедист погиб, уточнили в ГАИ. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.
Ранее на трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает севастопольская полиция.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
Смертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияГАИКрымНовости КрымаЛенинский районТрасса Таврида
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
15:41Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
15:22Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
14:47Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
14:34Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
14:19Оперштаб Кубани заявил об обнаружении новых обломков БПЛА в двух районах
14:06Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
13:54На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
13:50Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
13:39Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета
13:31Армия России рвется вперед: за сутки уничтожено еще 1395 боевиков
13:0244 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа
12:59Пожар в заповеднике над Ялтой: что происходит - ВИДЕО
12:38В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет
12:33Армия России освободила Яблоновку в ДНР
12:31Биография Ивана Краско
12:26Скончался народный артист России Иван Краско
12:25Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
12:19Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
11:47Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
Лента новостейМолния