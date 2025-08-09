Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250809/v-sevastopole-inomarka-sbila-podrostka-vo-dvore-1148614923.html
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T18:21
2025-08-09T18:21
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
госавтоинспекция севастополя
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости севастополя
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148614806_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_9a688a6f16aaaa053a5d31edcebfc855.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города.Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома №43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.По факту происшествия идет проверка, добавили в ведомстве.Кроме того, в субботу в Симферополе в массовом ДТП с участием четырех машин погиб один водитель и пострадали четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедистаЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148614806_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_a65aaae0a1f68167486b497e0a21dc0a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, госавтоинспекция севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости севастополя, дети
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе

В Севастополе иномарка при выезде со двора сбила 16-летнюю девушку

18:21 09.08.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города.
Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома №43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.
"В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование", - отметили в пресс-службе.
По факту происшествия идет проверка, добавили в ведомстве.
Кроме того, в субботу в Симферополе в массовом ДТП с участием четырех машин погиб один водитель и пострадали четыре человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПроисшествияГосавтоинспекция СевастополяСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости Севастополядети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
19:55"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
19:31Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
19:14Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
19:13Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:58На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
18:40Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
18:21В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
18:08Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
18:03В Севастополе потушили природный пожар
17:44В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
17:35Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
16:54В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
16:37Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
16:16Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
16:11Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА
16:03Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
15:41Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
15:22Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
14:47Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
Лента новостейМолния