В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города.Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома №43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.По факту происшествия идет проверка, добавили в ведомстве.Кроме того, в субботу в Симферополе в массовом ДТП с участием четырех машин погиб один водитель и пострадали четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедистаЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе

