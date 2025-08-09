https://crimea.ria.ru/20250809/v-sevastopole-inomarka-sbila-podrostka-vo-dvore-1148614923.html
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T18:21
2025-08-09T18:21
2025-08-09T18:21
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
госавтоинспекция севастополя
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости севастополя
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148614806_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_9a688a6f16aaaa053a5d31edcebfc855.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летняя девушка-пешеход попала под колеса иномарки во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекции города.Авария произошла в субботу днем на проспекте Октябрьской Революции. Предварительно установлено, что 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport во дворе дома №43 при выезде из прилегающей территории наехала на 16-летнюю девушку, которая шла по ходу движения транспорта, рассказали подробности случившегося в ГАИ.По факту происшествия идет проверка, добавили в ведомстве.Кроме того, в субботу в Симферополе в массовом ДТП с участием четырех машин погиб один водитель и пострадали четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедистаЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148614806_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_a65aaae0a1f68167486b497e0a21dc0a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, госавтоинспекция севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости севастополя, дети
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
В Севастополе иномарка при выезде со двора сбила 16-летнюю девушку