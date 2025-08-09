https://crimea.ria.ru/20250809/v-simferopole-v-massovom-dtp-pogib-voditel-i-postradali-chetyre-cheloveka--1148613545.html
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T17:44
2025-08-09T17:44
2025-08-09T17:55
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
симферопольский район
прокуратура республики крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613779_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_506429303169bbdda49b3c714ad1fc34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что авария произошла в субботу около полудня на автодороге Западный обход Симферополя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от села Левадки в сторону улицы Маршала Жукова, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.Как добавили в прокуратуре Крыма, есть погибшие и пострадавшие.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Симферополю. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Прокуратура контролирует установление обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613779_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ad519c33fd56aafa3dcd3abe757efa4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, симферопольский район, прокуратура республики крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, госавтоинспекция крыма
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
В столкновении четырех машин под Симферополем погиб человек и четверо пострадали
17:44 09.08.2025 (обновлено: 17:55 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Отмечается, что авария произошла в субботу около полудня на автодороге Западный обход Симферополя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от села Левадки в сторону улицы Маршала Жукова, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.
"В результате автомобиль BMW откинуло на движущийся в попутном направлении автомобиль Haval Dargo под управлением водителя 1980 года рождения и автомобиль Range Rover под управлением водителя 1986 года рождения", - уточнили в ГАИ.
Как добавили в прокуратуре Крыма, есть погибшие и пострадавшие.
"В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован водитель Skoda, еще четыре человека пострадали". - отметили в надзорном ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Симферополю. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Прокуратура контролирует установление обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.