https://crimea.ria.ru/20250809/v-simferopole-v-massovom-dtp-pogib-voditel-i-postradali-chetyre-cheloveka--1148613545.html

В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека

В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2025

В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека

Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T17:44

2025-08-09T17:44

2025-08-09T17:55

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

симферопольский район

прокуратура республики крым

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613779_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_506429303169bbdda49b3c714ad1fc34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что авария произошла в субботу около полудня на автодороге Западный обход Симферополя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от села Левадки в сторону улицы Маршала Жукова, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.Как добавили в прокуратуре Крыма, есть погибшие и пострадавшие.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Симферополю. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Прокуратура контролирует установление обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, симферопольский район, прокуратура республики крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, госавтоинспекция крыма