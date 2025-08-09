Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250809/v-simferopole-v-massovom-dtp-pogib-voditel-i-postradali-chetyre-cheloveka--1148613545.html
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T17:44
2025-08-09T17:55
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
симферопольский район
прокуратура республики крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613779_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_506429303169bbdda49b3c714ad1fc34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что авария произошла в субботу около полудня на автодороге Западный обход Симферополя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от села Левадки в сторону улицы Маршала Жукова, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.Как добавили в прокуратуре Крыма, есть погибшие и пострадавшие.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Симферополю. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Прокуратура контролирует установление обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148613779_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ad519c33fd56aafa3dcd3abe757efa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, прокуратура республики крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, госавтоинспекция крыма
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека

В столкновении четырех машин под Симферополем погиб человек и четверо пострадали

17:44 09.08.2025 (обновлено: 17:55 09.08.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаМассовое ДТП в Симферополе
Массовое ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще четверо пострадали в столкновении четырех автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Отмечается, что авария произошла в субботу около полудня на автодороге Западный обход Симферополя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от села Левадки в сторону улицы Маршала Жукова, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.
© Госавтоинспекция КрымаМассовое ДТП в Симферополе
Массовое ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
Массовое ДТП в Симферополе
"В результате автомобиль BMW откинуло на движущийся в попутном направлении автомобиль Haval Dargo под управлением водителя 1980 года рождения и автомобиль Range Rover под управлением водителя 1986 года рождения", - уточнили в ГАИ.
© Госавтоинспекция КрымаМассовое ДТП в Симферополе
Массовое ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
Массовое ДТП в Симферополе
Как добавили в прокуратуре Крыма, есть погибшие и пострадавшие.
"В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован водитель Skoda, еще четыре человека пострадали". - отметили в надзорном ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Симферополю. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Прокуратура контролирует установление обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия.
© Госавтоинспекция КрымаМассовое ДТП в Симферополе
Массовое ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
Массовое ДТП в Симферополе
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольСимферопольский районПрокуратура Республики КрымДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости КрымаГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
18:03В Севастополе потушили природный пожар
17:44В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
17:35Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
16:54В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
16:37Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
16:16Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
16:11Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА
16:03Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
15:41Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
15:22Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
14:47Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
14:34Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
14:19Оперштаб Кубани заявил об обнаружении новых обломков БПЛА в двух районах
14:06Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
13:54На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
13:50Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
13:39Пожар в заповеднике над Ялтой тушат два вертолета
13:31Армия России рвется вперед: за сутки уничтожено еще 1395 боевиков
13:0244 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа
Лента новостейМолния