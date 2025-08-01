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Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
Женщина и ее четырехлетний пассажир пострадали в массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T13:59
2025-08-01T13:59
2025-08-01T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Женщина и ее четырехлетний пассажир пострадали в массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.По данным правоохранителей, ДТП произошло в пятницу в 10.35 на улице Героев Севастополя. Предварительно установлено. что 58-летний водитель автомобиля Renault неправильно выбрал дистанцию и врезался в Тoyota Corolla, которая ехала впереди. После удара иномарка "догнала" Toyota Camry.Уточняется, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнями безопасности, что позволило минимизировать травмы. Оба пострадавших госпитализированы. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. Ведется проверка, проведение которой взяла на контроль прокуратура города.В ведомстве уточнили, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и травму шейного отдела позвоночника. У ее дочери - черепно-мозговая травма и ушибы нижних конечностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельного ДТП с подростками на КубаниАвтобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской областиНа Кубани 16-летний водитель опрокинул авто с дороги – погиб подросток
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Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
В Севастополе женщина и четырехлетний ребенок ранены при столкновении трех иномарок
13:59 01.08.2025 (обновлено: 14:27 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Женщина и ее четырехлетний пассажир пострадали в массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в пятницу в 10.35 на улице Героев Севастополя.
Предварительно установлено. что 58-летний водитель автомобиля Renault неправильно выбрал дистанцию и врезался в Тoyota Corolla, которая ехала впереди. После удара иномарка "догнала" Toyota Camry.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина-водитель Тoyota Corolla и ее 4-летний пассажир получили телесные повреждения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнями безопасности, что позволило минимизировать травмы.
Оба пострадавших госпитализированы. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. Ведется проверка, проведение которой взяла на контроль прокуратура города.
В ведомстве уточнили, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и травму шейного отдела позвоночника. У ее дочери - черепно-мозговая травма и ушибы нижних конечностей.
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