Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
23:15 на автодороге Новороссийск – Керчь. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T14:41
2025-08-10T14:41
2025-08-10T14:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя в поселке Виноградный Краснодарского края. Как отмечают в официальном Tekegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю, происшествие случилось в 23:15 на автодороге Новороссийск – Керчь.В отношении водителя "Мерседес" вынесено три постановления об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Несовершеннолетний за рулем сбил пешехода на автодороге Новороссийск-Керчь