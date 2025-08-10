Рейтинг@Mail.ru
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь - РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250810/podrostok-na-mersedes-sbil-peshekhoda-na-trasse-v-kerch-1148625021.html
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
23:15 на автодороге Новороссийск – Керчь. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя в поселке Виноградный Краснодарского края. Как отмечают в официальном Tekegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю, происшествие случилось в 23:15 на автодороге Новороссийск – Керчь.В отношении водителя "Мерседес" вынесено три постановления об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, происшествия, краснодарский край, кубань, дтп, мвд по краснодарскому краю
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь

Несовершеннолетний за рулем сбил пешехода на автодороге Новороссийск-Керчь

14:41 10.08.2025
 
Несовершеннолетний за рулем сбил пешехода на автодороге Новороссийск-Керчь
Несовершеннолетний за рулем сбил пешехода на автодороге Новороссийск-Керчь
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя в поселке Виноградный Краснодарского края. Как отмечают в официальном Tekegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю, происшествие случилось в 23:15 на автодороге Новороссийск – Керчь.

"17-летний водитель "Мерседес" совершил наезд на 35-летнего местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход с различными травмами доставлен в медучереждение", - сказано в сообщении.

В отношении водителя "Мерседес" вынесено три постановления об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
