Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском - РИА Новости Крым, 20.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250820/mikroavtobus-zagorelsya-na-trasse-pod-belogorskom--1148864373.html
Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
В Белогорском районе на трассе загорелся микроавтобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T15:45
2025-08-20T15:45
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
пожар
белогорский район
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130708709_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_16b2f679f1126c98246faacd3491b8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе на трассе загорелся микроавтобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел в среду днем в районе поселка Зуя. В причинах происшествия разбираются эксперты.
крым
белогорский район
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, пожар, белогорский район, гу мчс рф по республике крым
Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском

Микроавтобус сгорел на трассе в Белогорском районе Крыма

15:45 20.08.2025
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе на трассе загорелся микроавтобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел в среду днем в районе поселка Зуя.
"К месту вызова было направлено одно отделение МЧС России. Возгорание было локализовано на площади 6 кв.м. Без пострадавших. На данный момент огонь ликвидирован", - сообщили в МЧС.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара
 
