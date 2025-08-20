https://crimea.ria.ru/20250820/mikroavtobus-zagorelsya-na-trasse-pod-belogorskom--1148864373.html
Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
В Белогорском районе на трассе загорелся микроавтобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T15:45
2025-08-20T15:45
2025-08-20T15:45
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
пожар
белогорский район
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130708709_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_16b2f679f1126c98246faacd3491b8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе на трассе загорелся микроавтобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел в среду днем в районе поселка Зуя. В причинах происшествия разбираются эксперты. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе КрымаНа трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешеходаДвижение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130708709_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b701b62deae9d130d04d2ded9e6d5923.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, пожар, белогорский район, гу мчс рф по республике крым
Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
Микроавтобус сгорел на трассе в Белогорском районе Крыма