Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара
Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара
Движение между селами Дубки и Новозбурьевка под Симферополем временно перекрыто для пассажирского транспорта из-за пожара на Николаевской трассе. Об этом... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T14:26
2025-08-13T14:52
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
пожар в симферопольском районе крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148695741_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_269baf06b7133a245f06addda486c1eb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Движение между селами Дубки и Новозбурьевка под Симферополем временно перекрыто для пассажирского транспорта из-за пожара на Николаевской трассе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма. Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида". На месте работают отделения МЧС России. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов".Так, изменения затрагивают маршруты №308 "Ключевое-Симферополь", №309 "Новозбурьевка-Симферополь", №310 "Кольчугино-Симферополь", №331 "Лекарственное-Симферополь", №364 "Симферополь-Новоселовка", №397 "Прудовое-Симферополь", №399 "Равнополье-Симферополь", №420 "Симферополь-Николаевка", №441 "Тепловка-Симферополь", №482 "Симферополь-Фрунзе", №483 "Симферополь-Береговое", №507 "Табачное-Симферополь".Автобусы проследуют через село Дубки (ул.Лесная), ул.Фермерская (село Ключи), ул. Садовая.
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, пожар в симферопольском районе крыма
Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара

Движение между селами Дубки и Новозбурьевка в Крыму временно перекрыли из-за пожара

14:26 13.08.2025 (обновлено: 14:52 13.08.2025)
 
© Служба автомобильных дорог КрымаПожар на трассе Симферополь - Николаевка
Пожар на трассе Симферополь - Николаевка
© Служба автомобильных дорог Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Движение между селами Дубки и Новозбурьевка под Симферополем временно перекрыто для пассажирского транспорта из-за пожара на Николаевской трассе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.
Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида". На месте работают отделения МЧС России. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов".
"Движение между селами Дубки и Новозбурьевка перекрыто. Временно изменяется схема движения автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.
© Минтранс КрымаСхема ограничения движения на трассе между селами Дубки и Новозбурьевка в Крыму
Схема ограничения движения на трассе между селами Дубки и Новозбурьевка в Крыму
© Минтранс Крыма
Схема ограничения движения на трассе между селами Дубки и Новозбурьевка в Крыму
Так, изменения затрагивают маршруты №308 "Ключевое-Симферополь", №309 "Новозбурьевка-Симферополь", №310 "Кольчугино-Симферополь", №331 "Лекарственное-Симферополь", №364 "Симферополь-Новоселовка", №397 "Прудовое-Симферополь", №399 "Равнополье-Симферополь", №420 "Симферополь-Николаевка", №441 "Тепловка-Симферополь", №482 "Симферополь-Фрунзе", №483 "Симферополь-Береговое", №507 "Табачное-Симферополь".
Автобусы проследуют через село Дубки (ул.Лесная), ул.Фермерская (село Ключи), ул. Садовая.
Читайте также на РИА Новости Крым:
 
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСитуация на дорогах КрымаПожар в Симферопольском районе Крыма
 
