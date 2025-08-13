https://crimea.ria.ru/20250813/dvizhenie-v-rayone-sela-dubki-pod-simferopolem-perekryto-iz-za-pozhara--1148694978.html

Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара

Движение между селами Дубки и Новозбурьевка под Симферополем временно перекрыто для пассажирского транспорта из-за пожара на Николаевской трассе.

2025-08-13T14:26

2025-08-13T14:26

2025-08-13T14:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Движение между селами Дубки и Новозбурьевка под Симферополем временно перекрыто для пассажирского транспорта из-за пожара на Николаевской трассе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма. Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида". На месте работают отделения МЧС России. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов".Так, изменения затрагивают маршруты №308 "Ключевое-Симферополь", №309 "Новозбурьевка-Симферополь", №310 "Кольчугино-Симферополь", №331 "Лекарственное-Симферополь", №364 "Симферополь-Новоселовка", №397 "Прудовое-Симферополь", №399 "Равнополье-Симферополь", №420 "Симферополь-Николаевка", №441 "Тепловка-Симферополь", №482 "Симферополь-Фрунзе", №483 "Симферополь-Береговое", №507 "Табачное-Симферополь".Автобусы проследуют через село Дубки (ул.Лесная), ул.Фермерская (село Ключи), ул. Садовая.

