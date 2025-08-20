https://crimea.ria.ru/20250820/avtobus-sbil-vosmiletnego-rebenka-v-leninskom-rayone-kryma-1148864080.html
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
Восьмилетний ребенок попал под колеса рейсового автобуса "Ялта – Анапа" в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, пострадавший... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T15:34
2025-08-20T15:34
2025-08-20T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок попал под колеса рейсового автобуса "Ялта – Анапа" в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, пострадавший госпитализирован.По данным надзорного ведомства, авария произошла в среду. Рейсовый автобус следовал по маршруту "Ялта-Анапа" и в районе села Приозерного сбил 8-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу из остановившегося авто LADA Granta."В результате ДТП ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, в автобусе находилось 37 пассажиров, никто из них не пострадал", - проинформировали в пресс-службе.По факту ДТП ведется проверка. Ее ход и результаты взяты под прокурорский контроль.
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
Прокуратура: 8-летний ребенок попал под колеса автобуса в Ленинском районе Крыма
15:34 20.08.2025 (обновлено: 15:40 20.08.2025)