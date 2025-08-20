Рейтинг@Mail.ru
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
Восьмилетний ребенок попал под колеса рейсового автобуса "Ялта – Анапа" в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, пострадавший... РИА Новости Крым, 20.08.2025
новости крыма
дети
происшествия
ленинский район
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148863958_18:0:1200:665_1920x0_80_0_0_844972ce319445ee10418a5302eb702c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок попал под колеса рейсового автобуса "Ялта – Анапа" в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, пострадавший госпитализирован.По данным надзорного ведомства, авария произошла в среду. Рейсовый автобус следовал по маршруту "Ялта-Анапа" и в районе села Приозерного сбил 8-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу из остановившегося авто LADA Granta."В результате ДТП ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, в автобусе находилось 37 пассажиров, никто из них не пострадал", - проинформировали в пресс-службе.По факту ДТП ведется проверка. Ее ход и результаты взяты под прокурорский контроль .
ленинский район
новости крыма, дети, происшествия, ленинский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым
Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма

Прокуратура: 8-летний ребенок попал под колеса автобуса в Ленинском районе Крыма

15:34 20.08.2025 (обновлено: 15:40 20.08.2025)
 
© Прокуратура РКДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма
© Прокуратура РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок попал под колеса рейсового автобуса "Ялта – Анапа" в Ленинском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, пострадавший госпитализирован.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в среду. Рейсовый автобус следовал по маршруту "Ялта-Анапа" и в районе села Приозерного сбил 8-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу из остановившегося авто LADA Granta.
"В результате ДТП ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, в автобусе находилось 37 пассажиров, никто из них не пострадал", - проинформировали в пресс-службе.
По факту ДТП ведется проверка. Ее ход и результаты взяты под прокурорский контроль .
